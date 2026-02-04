EXILEのMAKIDAIさんが自身のインスタグラムを更新。防災士の資格を取得したことを報告しました。



【写真を見る】【 EXILE MAKIDAI 】 防災士の資格取得を報告 「家族を守りたい」「自分にできる備えの一歩」



MAKIDAIさんは、グレーのスーツ姿で笑顔を浮かべ、防災士の認証状を手にした写真を投稿。「初資格 この度防災士になりました」と報告しました。





防災士を目指した理由について、「様々な災害が起こり得る環境の中で、まずは家族を守りたいという気持ちと、防災の知識を持つことは自分にできる備えの一歩だと思い、防災士を目指しました」と振り返ります。





また「家族や大切な存在を守るために必要な知識を身につけ、災害に備えることで変えられる未来もある」とし、「まだ学びの途中ですが、自分なりに役に立てていけるよう、そして微力ながら普及にも繋がるよう取り組んでいきたいと思います」と、今後の抱負を綴りました。

この投稿にファンからは、「頼もしいです！」「想いやりいっぱいのマキさん」「大切な人の未来のためという理由もホントに素敵」「尊敬しかない」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】