『ちいかわ』雪像、さっぽろ雪まつり登場！200人の行列 ハチワレ・うさぎ…大勢のファン撮影
アニメ『ちいかわ』初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』（ちいぽけ）の雪像が、「2026さっぽろ雪まつり」に登場した。
【写真】デカい！ピクニック衣装のハチワレ・うさぎ…『ちいかわ』雪像
同ゲームは、人気漫画作品『ちいかわ』を原作とし、「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」をコンセプトに、『ちいかわ』の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ。
2026さっぽろ雪まつり『ちいぽけ』ブースでは、『ちいかわぽけっと』のピクニック衣装を身に纏ったちいかわ・ハチワレ・うさぎの雪像が登場。また、会場には特設ブースを設置し、来場者限定のノベルティプレゼントを配布している。
『ちいかわぽけっと』による2026さっぽろ雪まつり雪像出展は、初日から約200人ほどの長い行列ができ、大勢が来場。オフィシャルな「ちいかわ」の雪像制作は、今回の『ちいぽけ』が初で、『ちいぽけ』の世界から飛び出してきたような、ピクニック衣装の可愛らしいちいかわ・ハチワレ・うさぎの雪像を、大勢のファンがうれしそうに撮影していた。
■概要
開催日程：2026年2月4日(水)〜2月11日(水)
開催場所：大通会場6丁目
特設ブース運営時間：10:00〜20:00 （最終受付：19:30）※各日9:00より整列を開始いたします
※当日等の状況によって、整理券を配布するなど、入場方法は変更する可能性がございます。
変更の際は「ちいぽけ公式X」よりアナウンスを行います。
■ノベルティプレゼントについて
下記をご提示いただいた方に、来場者限定ノベルティプレゼントをお渡しいたします。
１.『ちいぽけ』ホーム画面のご提示：「ちいぽけクリアカード」1枚をプレゼント
２. SNSで#ちいぽけ雪まつりをつけた投稿画面のご提示：「ちいぽけステッカー」1枚をプレゼント
