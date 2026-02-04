佐賀競馬のPR隊が4日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、12日に行われる「第53回佐賀記念」（Jpn3、ダート2000メートル）をアピールした。

地元・佐賀からはアウトドライブ（牡5＝池田忠、父デクラレーションオブウォー）、ビキニボーイ（牡6＝東真、父ビーチパトロール）をはじめ4頭が登場。昨年の当レースを制したメイショウフンジン（牡8＝栗東・西園正、父ホッコータルマエ）やデルマソトガケ（牡6＝栗東・須貝、父マインドユアビスケッツ）、カズタンジャー（牡5＝栗東・新谷、父ドレフォン）などのJRA勢に加え、兵庫3冠を史上初の無敗で達成したオケマル（牡4＝盛本、父ニューイヤーズデイ）やアラジンバローズ（セン9＝新子、父ハーツクライ）、オディロン（牡7＝森沢、父キタサンブラック）といった兵庫勢と強力メンバーに挑む。

佐賀競馬公式アイドルグループ「UMATENA」の4枠担当・望月琉菜は「佐賀でも成績を残しているアラジンバローズに優勝してほしい」と期待。リーダーの5枠担当・桜衣かれんは推し馬にメイショウフンジンを挙げ「誕生日が4月27日で、私たちの本デビュー日（28日）と1日違いで縁を感じるので、応援したいです」。6枠担当・垂水愛莉はカゼノランナーに注目し「佐賀は初めてだけど1800メートルで実績もあるので心配ないと思います」と太鼓判を押した。

当日は「UMATENA」のライブが行われ、新メンバーがお披露目される。3人は声をそろえ「ぜひ現地に来てください！」とアピールした。