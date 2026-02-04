西から東京へ向かう路線が人気

乗りものニュースでは、2021年1月21日（水）から2026年1月28日（水）にかけて、首都圏の「住んでみたい路線・駅」などに関する読者アンケートを実施し、意見を募集しました。

【引っ越しの参考に！】これが東京近郊の「住んでみたい路線・駅」です（画像）

東京在住、または過去に東京に住んでいた経験のある回答者にはおすすめのエリアを、今後上京する予定がある回答者には「住んでみたいエリア」を聞きました。

アンケートの結果、最も人気があったのは「西武線エリア（16.4％）」でした。続いて第2位は「中央線エリア（13.1％）」、第3位は「東急線エリア（9.8％）」。同率第4位には「小田急線エリア」「常磐線エリア」が8.2％で並びました。

山手線から西へ延びる路線が上位となる一方で、埼玉県東部や千葉方面へつながる路線は、票がやや伸び悩む傾向にありました。

あわせて「住みやすい路線や駅」の理由を聞いたところ、「都心部に行きやすい（83.6％）」が最も多く挙がりました。続いて第2位は「複数の路線が乗り入れている（54.1％）」、第3位には「都会過ぎず、落ち着きすぎない（44.3％）」が入りました。

この3位の「都会過ぎず、落ち着きすぎない」は、4位から6位に挙がった「家賃などが手ごろ（32.8％）」「安全なイメージ（29.5％）」「落ち着く（21.3％）」といった事柄と似通う部分があるかもしれません。

その一方で、「知名度がある（16.4％）」「憧れがある（11.5％）」「都会的なイメージ（8.2％）」といった事柄は、それぞれ7位から9位にマークしました。

「人気路線でもあまり都心から離れないほうが良い」（50代・男性・首都圏在住）

「始発駅はおすすめ。また複数の路線で都市へ向かうことのできることも重要」（50代・男性・首都圏在住）

都心部へアクセスしやすい距離や乗り入れを重視する声が多い一方で、街の雰囲気としては「都会過ぎない」「落ち着きすぎない」といった、ちょうど良いバランスの立地が好まれるようです。こうしたエリアには、治安が良く、家賃などの物価も高すぎないイメージがあるといいます。

一方で、都会的なイメージや憧れといった要素は、「住みたい路線・駅」の決め手にはなりにくいのかもしれません。

「住みたくない」票はゼロ!?西武線の住みやすさとは

「住みたい路線ランキング」で最も人気があった西武線について、「住みたい駅」を聞いたところ、所沢、練馬、東村山、田無、保谷、花小金井、航空公園、東長崎、中村橋、小竹向原といった駅名が挙がりました。



西武池袋線の運行車両（画像：写真AC）



「西武鉄道の2大幹線が集まっており、支線へのアクセスも良好」（10代・男性・首都圏在住）

「乗り継ぎも含め、都心へ出るルートが複数ある」

「西武新宿線／池袋線ともに、所沢市内の複数駅（新所沢・所沢・小手指）を始発・終着とする列車が優等列車を含めて多数あり便利」

特に所沢駅を挙げた回答者からは、新宿方面と池袋方面のどちらにもアクセスできる利便性が評価されています。

また、始発駅が多く存在することから「始発電車で座って通勤できる」（50代・男性・首都圏在住）点や、「快速急行」「急行」「快速」「準急」など優等列車の種類が豊富な点も、西武線が便利な理由だといいます。

西武池袋線について、「有楽町線／副都心線と相互乗り入れするようになり、とても便利になりました」（60代・男性・首都圏在住）と、地下鉄との直通運転が利便性を大きく高めているとの意見も見られます。

西武池袋線の直通運転は練馬から分岐し、西武有楽町線を経由して地下鉄へ乗り入れます。有楽町線直通は新木場まで、副都心線直通は渋谷から東急東横線・みなとみらい線に乗り入れ、元町・中華街駅まで直通します。

「自然災害や人身事故からの復旧も早く、バランスが良く住みやすい」（50代・男性・首都圏在住）

「通勤・通学時が楽でした」（60代・男性・首都圏在住）

西武線沿線の住みやすさの理由としては、「落ち着く」もしくは「都会すぎず落ち着きすぎない」といった点も多く挙がりました。利便性や沿線の雰囲気に加え、他路線と比べてアクシデント発生時の対応が比較的良いと感じている声も見られます。

こうした理由から「住みたい路線」として高い支持を集め、「住みたくない路線」アンケートでは西武線は挙がりませんでした。