犬の血統書が必要とされる具体的な状況

1.ドッグショーや展覧会に出場したいとき

ドッグショーや展覧会では、審査の前提として、「その犬が正式に登録された純血種である」ということを証明する必要があります。

その証明として、血統書が必要になります。血統書はJKCなどの団体が発行している公式な証明書です。

血統書がなければ、ドッグショーや展覧会の出場にエントリーすることができません。確実に純血種であっても、血統書がなければ証明することができず、雑種としての扱いになってしまうのです。

2.正式なブリーディングを行いたいとき

ブリーディング（繁殖）を計画的に行う場合、「健康な犬」「健全な犬」を残すということが重要になります。

犬の血統書には、父犬・母犬・祖父犬・祖母犬・曾祖父犬・曾祖母犬といった系譜が記載されています。これは、「近親交配」を避けることが目的です。

また、「特定の遺伝性疾患が家系にあるかどうか」ということを確認する手がかりにもなります。

血統書がないブリーディングを行ってしまった場合、生まれた子犬に血統書を発行できません。そして、正式なブリーディングとは認められません。

3.繁殖犬や種犬として販売または貸出をしたいとき

繁殖を目的として犬を販売または貸出したいとき、血統書は品質を保証するための書類としての役割を持ちます。

「どのような系統の犬なのか」ということ、「チャンピオン犬が祖先にいるのか」ということは、計画的な繁殖を行いたいときに大きく影響します。

血統書があることで、犬を購入する者、犬を借りる者は、安心して取引が行えるのです。そして、トラブルの防止にもつながります。

4.保険への加入や補償内容の判断資料として使われることがある

犬の飼い主のみなさんはペット保険に加入されていらっしゃるでしょうか。

一部のペット保険や一部の補償内容では、愛犬の犬種によって、保険料や補償条件が異なることがあります。

その際、愛犬の血統書は、犬種を正確に判断するための補助資料として必要になることがあります。

遺伝による病気のリスクが高い犬種では、血統書を提出しなければならない場合があるため、血統書がなければ加入したい保険に加入することができなかったり、受けたい補償を受けることができなかったりすることがあります。

犬の血統書の知っておきたい知識

JKC

日本で暮らす犬のほとんどがJKCから血統書を発行してもらっています。

「ジャパンケネルクラブ」と言い、純粋犬種の保護と健全性向上のため、血統証明書を発行している団体です。

JKCから発行された血統書は、国際的にも通用します。

犬の登録名

血統書には、愛犬の血統書が発行されたときに登録された、犬の登録名が記載されています。

愛犬が生まれて初めてもらった名前とも言えます。ちなみに我が家の愛犬は夏生まれで、「サマークリスタル」という登録名が記載されています。

名前の前後に犬舎名が入っていたり、ブリーダー名が入っていたりするため、実際にはもう少し長い名前です。

まとめ

犬の血統書が必要とされる具体的な状況を4つ解説しました。

日常生活の中のほとんどで血統書が必要になる場面はないと言えます。

ドッグランやペットホテルの利用では、狂犬病予防接種済票や混合ワクチン接種済票が必須ですが、血統書の提出を求められることはありません。

もしもドッグショーや展覧会に愛犬を出場させたいと考えるとき、計画的な繁殖をしたいと考えるとき、加入したい保険の条件に血統書の提出が必須であるときは、適切に用意しましょう。