乾がSNSを更新。豪華なメンバーとの食事会を報告した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　今季からヴィッセル神戸でプレーする乾貴士がインスタグラムを更新。「この間、澤さん、竹下さん、阪口さんとご飯に行きました」と報告した。

　元なでしこジャパンの澤穂希氏と阪口夢穂氏、元バレーボール日本女子代表の竹下佳江氏との４ショットを添え、「澤さん、竹下さんとご飯行くの15年ぶりでした」と綴る。「阪口さんは初めましてやったけどおもしろすぎた」と明かし、「いい時間でした」と振り返る。
 
　この投稿には「すごく豪華なメンバー！」「すごいメンツすぎる」「なんて呼ばれてるんですか？たかし？笑」「みなさん日本サッカー界に貢献された方々ですね！」といったコメントが寄せられた。

　また澤氏も自身のインスタグラムでこの食事会を発信。「2011年のW杯行く前に行った以来の15年ぶりのご飯でした」などと記し、当時の写真もアップロード。「そして相変わらず夢穂は天才的な面白さでした笑」とのことだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】乾貴士が豪華な食事会を報告！ 澤穂希は15年前の激レアショット公開

 