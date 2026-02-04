「すごいメンツすぎる」ヴィッセル乾貴士が“15年ぶり”食事会を報告「豪華なメンバー！」の声。澤穂希は激レアショット公開
今季からヴィッセル神戸でプレーする乾貴士がインスタグラムを更新。「この間、澤さん、竹下さん、阪口さんとご飯に行きました」と報告した。
元なでしこジャパンの澤穂希氏と阪口夢穂氏、元バレーボール日本女子代表の竹下佳江氏との４ショットを添え、「澤さん、竹下さんとご飯行くの15年ぶりでした」と綴る。「阪口さんは初めましてやったけどおもしろすぎた」と明かし、「いい時間でした」と振り返る。
この投稿には「すごく豪華なメンバー！」「すごいメンツすぎる」「なんて呼ばれてるんですか？たかし？笑」「みなさん日本サッカー界に貢献された方々ですね！」といったコメントが寄せられた。
また澤氏も自身のインスタグラムでこの食事会を発信。「2011年のW杯行く前に行った以来の15年ぶりのご飯でした」などと記し、当時の写真もアップロード。「そして相変わらず夢穂は天才的な面白さでした笑」とのことだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】乾貴士が豪華な食事会を報告！ 澤穂希は15年前の激レアショット公開
