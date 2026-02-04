札幌では３月中旬並みにまで気温が上がりました。



いまの路面状況などはどうなっているのでしょうか。



札幌市白石区から中継です。



地下鉄南郷１８丁目駅から歩いてすぐのところです。



まずはお店の屋根の上をご覧いただきましょう。



雪がこんもりと積もっています。



この縦の幅だけではなくてこの屋根の幅からはみ出すような、せり出した雪が積もっている状態なんですね。



そして大きなつららもできています。





だんだんと日が落ちてきて寒く感じるようにはなってきたんですけれども、現在の気温がそれでも札幌はプラスの３.６℃。このつららから水が滴り落ちている様子からもその気温の高さというのがわかります。一方で反対側にはコインパーキングもありまして、その屋根となっている場所にもこんもり雪が積もっている。さらにはせり出してまさに雪庇ができているんですよね。こういった雪庇が各地で見られますので、お帰りの際これからお出かけされる際は軒下は通らないようにお願いいたします。また、この通りなんですけれども南郷通から１本入った中道になっていまして、通常は２台が行きかう道の幅があるのですが、今は車１台が通るのがやっとです。ここは抜け道にもなっていると近くの方がおっしゃっていました。そして、この路面状況をご覧いただきたいんですが、まずはシャーベット状になっている、ガタガタとした路面で足を取られます。私たちも何度も転びそうになりました。そして水たまりもできていまして、深さが小さいお子さんですと足首が隠れるほどのそういった深さになる場所もありますので、近くを通る方にお話を伺ったところ、やっぱり靴が濡れてしまうなんていうお話もされていましたし、車が通ると大きな水しぶきもあがる、そんな状況です。近くの方にお話を伺いますと、この道は札幌市の除雪というのがあまり入らない道なんだそうです。そして排水もあまり良くないので水が溜まりやすい通りというふうにもお話をされていました。ですので春先になるとこの通り一帯が湖のようになるんだとそういったお話もなさっていました。きょう札幌の気温が3月並みともなりましたので、一足早くその春の路面状況が来てしまったと言えるかもしれません。ただここから気温が下がります。明日は平年並みの気温に戻りますので、このぐちゃぐちゃとしたガタガタとした路面が再び凍るということも考えられますから、この路面状況の変化というのにも注意が必要です。また、お帰りの時間がどんどん近づいてまいりましたので、ご家族を駅まで迎えに行くという方も多いかと思います。ぜひこういった路面状況の場所が多くありますので安全に、そして優しい運転をお願いいたします。