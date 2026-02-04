Koki,、ヴィトン展示会にて超ミニ丈トップスでバキバキ美腹筋を披露！ 大胆肌見せの圧巻スタイルに反響
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは2月3日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋が際立つコーディネートを披露しました。
【写真】Koki,の美腹筋が目を引くコーデ
引き締まった美しい腹筋とくびれが際立ち、クールさとエレガントさを兼ね備えた存在感を放っています。モード感あふれるスタイリングと堂々とした佇まいが相まって、会場の華やかな雰囲気にも負けないオーラを感じさせています。
(文:五六七 八千代)
【写真】Koki,の美腹筋が目を引くコーデ
美腹筋際立つセットアップコーデKoki,さんは「ルイ･ヴィトンのハイウォッチ＆ハイジュエリー展示会」とつづり、4枚の写真を公開。黒い大胆な肌見せセットアップを着用し、洗練されたコーディネートを披露しました。特に1枚目では、フランスのラグジュアリーブランド「Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）」のロゴを背に、りんとした表情でポーズを決めたショットを公開。
大きなバッグが目を引くコーデInstagramで、たびたびルイ・ヴィトンのアイテムを取り入れたコーディネートを披露しているKoki,さん。2月2日には「Outfit of today（今日の衣装）」とつづり、ルイ・ヴィトンを着用した2枚の写真を公開しました。存在感のある大きなバッグが目を引き、洗練されたスタイリングが際立っています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)