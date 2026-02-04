エディオンは、2月27日から、同社のプライベートブランド「e angle」において、ドラム式洗濯乾燥機「ANGL−DAH100−A」の販売を開始する。エディオン全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。

ドラム式洗濯乾燥機「ANGL−DAH100−A」は、求めやすい価格帯でありながら、こだわりの機能を搭載した。時短にもつながる「洗剤・柔軟剤自動投入機能」や、40℃や60℃の温水で洗う「温水洗浄」機能など、機能性と利便性で日々の洗濯をサポートする。

また、「乾燥機能は便利だけど、縮みやすい衣類と分けて洗うのが面倒」といった消費者の意見を元にした、「乾燥待ってて」コースを搭載した。洗濯（脱水）終了後にブザーで知らせて、乾燥運転に入る前に一度停止することで、乾燥したくないデリケートな衣類だけを取り出し、残りの洗濯物だけを乾燥させることが可能になっている。

なお、1月23日から予約受付を開始する。あわせて、期間中の予約・購入で記念特価やポイント進呈などの特典が受けられる「デビューキャンペーン」を実施する。

［小売価格］10万9800円（税込）

［発売日］2月27日（金）

エディオン＝https://www.edion.co.jp