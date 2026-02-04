

「ヴィラージュ熱海」外観 完成予想図

住友不動産ヴィラフォンテーヌは今回、静岡県熱海市中央町において開発を進めてきた「（仮称）熱海ホテル計画」の正式名称を「ヴィラージュ熱海」（以下、同本施設）に決定し、今年夏に開業する。これに伴い、2月3日に公式サイトを公開した。

熱海市の名所の一つであるサンビーチにもほど近いロケーションに誕生する同施設は、新鮮な地産食材を堪能し眺望も楽しめるレストランや温泉大浴場、ラウンジサービスを提供するルーフトップバーなど充実した共用施設を備える予定。

同施設の開業によって、同社が展開するリゾートホテルブランド「ヴィラージュ」は3棟目となる。2月1日に開業した「ヴィラフォンテーヌ 東京日比谷」を含め、同社が運営するホテルシリーズ全体では計23棟となり、今後も多様な宿泊ニーズに応えるホテルネットワークを拡大していく考え。なお、同施設の宿泊予約の受付開始時期は今年春を予定している。

［物件概要］

名称：ヴィラージュ熱海

所在地：静岡県熱海市中央町11（地番）

竣工：2026年夏（予定）

敷地面積・階数：955坪、9階建

客室数：82室

住友不動産ヴィラフォンテーヌ＝https://www.hvf.jp

ヴィラージュ熱海＝https://www.hvf.jp/vl-atami