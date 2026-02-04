クロスプラスのグループ会社であるアイエスリンクは、「DASHING DIVA（ダッシングディバ）」から、累計販売数3000万個を突破したネイルチップ「magic press」をリニューアルした。また、「magic press」およびジェルネイル「One Gel」を、ロフト、プラザ、＠cosmeにおいて3月から先行発売する。

「DASHING DIVA」は1989年にニューヨークで誕生し、現在では世界3万店舗以上で展開するグローバルブランドとして、アメリカ・韓国の両市場でトップクラスの人気を誇るネイルブランド。特に韓国では、美容専門店「OLIVE YOUNG」においてネイルチップカテゴリ売上No.1を記録しており、ブランド力・商品力ともに高い評価を得ている。代表的なラインアップには、“1秒完成ネイル”として知られるネイルチップ「magic press」や、ベース・カラー・トップコートが一体化したワンステップジェルネイル「One Gel」などがあり、忙しい現代女性が手軽にプロ級の仕上がりを楽しめるアイテムとして支持を集めている。



「magic press」

「magic press」は、「一秒完成ネイルチップ」として、忙しい日常の中でも手軽にネイルを楽しめるタイムパフォーマンスの高さが支持され、韓国で圧倒的人気を誇るネイルチップ。今回のリニューアルでは、韓国、アメリカ、日本など複数国で取得した特許技術を適用した粘着剤で粘着力がアップし、枚数も30枚から32枚入りに増量した。

貼るだけで完成する手軽さから、10秒に1個売れるヒットアイテムとして累計販売数は3000万個を突破するSNSで話題のネイルチップ。韓国最大級のヘルス＆ビューティーストア「OLIVE YOUNG」において、ネイルチップ部門売上1位を獲得している。

今回のリニューアルで、特許を取得した粘着剤を使用し、粘着力がよりパワーアップした。長時間でも浮きにくく、ネイルチップとは思えないフィット感とリアルな仕上がりを実現した。また、ブランド独自の「スナッグフィット設計」で髪の毛にも引っかかりにくい、自爪のように自然で、日常動作にも強いネイルを叶える。

各国の生活者データやトレンドをもとに、グローバルに活躍する20名以上のデザイナーが、年間400種類以上の最新・最旬のデザインを生み出している。また、ショートスクエアからアーモンドまで9種類の多彩なシェイプでスタイルや気分に合わせてネイルを楽しむことができる。



「One Gel」

「One Gel」は、日本初上陸の、ベース・カラー・トップの3工程を1本に凝縮したワンステップ仕様のオールインワンジェルポリッシュ。ベースの密着力・カラーの発色まで計算された処方によって、プロの仕上がりを自宅で再現することができる。

初心者でもムラがなく均一で美しい仕上がりを実現し、欠けや濁りが起こりにくい仕様で、美しさは10日以上キープする。LEDランプで60秒硬化するだけで完成するため、初心者でも簡単に使用できる。10色展開で気分に合わせてカラーを選べるほか、別売りのマグネットスティックを使うことで簡単にマグネットネイルも楽しめる。10色のうち4色がマグネットタイプになっている。

［小売価格］

magic press

DESIGN：1980円

PREMIUM：2178円

One Gel

カラー：990円

マグネット：1100円

トップコート：1100円

（すべて税込）

［発売日］

ロフト、プラザ、＠cosme：3月

バラエティショップ：4月

アイエスリンク＝https://aieslink.co.jp