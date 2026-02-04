ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」）は、2月7日から、フランス企画のDELEGANT（デレガント）社の生地を使用した「DELEGANT格子柄セットアップ」を全国のP.S.FA店舗で発売する。

同商品は、フランス企画ならではの洗練されたデザインと高い機能性を両立した新作スーツ。春夏向けに心地よいシャリ感を持たせたグレンチェック柄の生地には、縦7％・横13％のストレッチ性能を備え、一日中快適な着心地を実現している。T（テトロン）／R（レーヨン）先染めを採用しており、特長として色が落ちにくいことが挙げられるため、長く使用できる。ポリエステル繊維でありながらウールのような上品な風合いを持ちつつ、家庭での洗濯も可能で機能性も担保された商品となっている。ジャケットには春夏に適したサップ裏地を使用し、パンツはトレンドのテーパードシルエット、スカートは裾幅を広く取り、動きやすいフレアデザインを採用している。ビジネスシーンの日常使いから、入学式・卒業式、新社会人の人まで幅広く使える一着となっている。





商品特長は、フランス企画DELEGANT社のT／R先染め素材を使用した上質なグレンチェック柄となっている。縦7％・横13％の高ストレッチ性能によって、動きやすく快適な着心地を実現した。家庭で洗えるウォッシャブル機能を搭載し、手入れが簡単だという。ジャケットは春夏向けのサップ裏地使用で涼しく、袖は1ボタンの開き見せ仕様・パンツはトレンドのテーパードシルエット、スカートは足さばきの良いフレアデザインとなっている。

［小売価格］

ジャケット：1万6900円

パンツ：1万900円

スカート：9900円

（すべて税込）

［発売日］2月7日（土）

P.S.FA＝https://perfect-s.com