セブン−イレブン・ジャパンは、新たな冷凍米飯のラインアップとして、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか」を、2月10日から順次全国のセブン−イレブンで順次発売する。

もち麦を使用した「鶏ごぼうおにぎり」は、鶏の旨味やごぼうの風味をダイレクトに感じられるおにぎり。腹持ちのよいもち麦で食べごたえもバッチリだとか。2種類の具材を堪能できる「鮭＆おかか」は、五穀米を使用することで白米に不足しがちな栄養を手軽に補ってくれるのがポイントになっている。温めるだけで完成したり、小分けトレーで1個ずつ食べられたりと、とにかく手軽でおいしく食べられることを目指した。セブン−イレブンの冷凍食品のラインアップを増やし、食事の選択肢をさらに広げる考え。

また、2020年比で2025年は食料品価格が125.8％（総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年（令和7年）12月分および2025年（令和7年）平均」））となるなど物価が上昇する中、手軽におにぎりを味わってもらうべく、「計画調達・計画生産」という冷凍食品の強みを生かして開発し、1個あたり100円（税別）以下という求めやすい価格を実現している。ただおいしいだけでなく栄養面にもこだわり、質の高さと求めやすい価格を両立した。1個ずつトレーに入っていて食べやすく、切り離して使えるのもうれしいポイントになっている。



「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」

食物繊維を豊富に含んだごぼうは、皮に香りや旨味が含まれている。「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」では、皮つきのまま使用することで、風味をアップさせた。まろやかなコクと自然な甘みが特長の鶏出汁で、ふっくらと炊き上げた。レンジで温めると香りがふわっと広がり、食べるたびに旨味が口の中に広がる。



「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか」

「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか」は、おにぎりで定番人気の具材である、鮭とおかかを組み合わせた。1つで2つの味わいを堪能することができる、うれしいおにぎりになっている。「鮭」のおにぎりには炊飯時に鮭エキスを使用し、「おかか」のおにぎりには、昆布出汁と鰹出汁を組み合わせた「合わせ出汁」を使用した。雑味が少なくあっさり上品な昆布出汁と、豊かな風味と香りが広がる。

［小売価格］

セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう︓198円

セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか︓198円

（すべて税別）

［発売日］2月10日（火）から順次

