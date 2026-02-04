3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)に向けた日本代表侍ジャパンメンバーの残り1人が発表され、レッドソックスの吉田正尚選手が2大会連続の選出。背番号は34番に決まりました。

吉田選手は前回大会、準決勝のメキシコ戦で同点スリーランを放つなど大会新記録の13打点をあげ、侍ジャパンの14年ぶりの世界一に貢献しました。

▽以下吉田正尚選手コメント

「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます」

大谷翔平選手のWBC登板については1日、ドジャースのロバーツ監督が「投げない」と明言していましたが、最終の公式選手ロースターは日本時間2月6日に「World Baseball Classic, Inc.（WBCI）」より発表される予定です。

▽侍ジャパンメンバー(数字は背番号)

【投手】

1 松井裕樹(パドレス)

13 宮城大弥(オリックス)

14 伊藤大海(日本ハム)

15 大勢(巨人)

16 大谷翔平(ドジャース)

17 菊池雄星(エンゼルス)

18 山本由伸(ドジャース)

19 菅野智之(FA)

26 種市篤暉(ロッテ)

28 郄橋宏斗(中日)

47 曽谷龍平(オリックス)

57 北山亘基(日本ハム)

61 平良海馬(西武)

66 松本裕樹(ソフトバンク)

69 石井大智(阪神)

【捕手】

4 若月健矢(オリックス)

12 坂本誠志郎(阪神)

27 中村悠平(ヤクルト)

【内野手】

2 牧秀悟(DeNA)

3 小園海斗(広島)

5 牧原大成(ソフトバンク)

6 源田壮亮(西武)

7 佐藤輝明(阪神)

25 岡本和真(ブルージェイズ)

55 村上宗隆(ホワイトソックス)

【外野手】8 近藤健介(ソフトバンク)20 周東佑京(ソフトバンク)23 森下翔太(阪神)34 吉田正尚(レッドソックス)51 鈴木誠也(カブス)