【侍ジャパンメンバー一覧】ラストピースは吉田正尚「覚悟を持って戦ってきます」最終ロースターは6日発表
3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)に向けた日本代表侍ジャパンメンバーの残り1人が発表され、レッドソックスの吉田正尚選手が2大会連続の選出。背番号は34番に決まりました。
吉田選手は前回大会、準決勝のメキシコ戦で同点スリーランを放つなど大会新記録の13打点をあげ、侍ジャパンの14年ぶりの世界一に貢献しました。
▽以下吉田正尚選手コメント
「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます」
大谷翔平選手のWBC登板については1日、ドジャースのロバーツ監督が「投げない」と明言していましたが、最終の公式選手ロースターは日本時間2月6日に「World Baseball Classic, Inc.（WBCI）」より発表される予定です。
▽侍ジャパンメンバー(数字は背番号)
【投手】
1 松井裕樹(パドレス)
13 宮城大弥(オリックス)
14 伊藤大海(日本ハム)
15 大勢(巨人)
16 大谷翔平(ドジャース)
17 菊池雄星(エンゼルス)
18 山本由伸(ドジャース)
19 菅野智之(FA)
26 種市篤暉(ロッテ)
28 郄橋宏斗(中日)
47 曽谷龍平(オリックス)
57 北山亘基(日本ハム)
61 平良海馬(西武)
66 松本裕樹(ソフトバンク)
69 石井大智(阪神)
【捕手】
4 若月健矢(オリックス)
12 坂本誠志郎(阪神)
27 中村悠平(ヤクルト)
【内野手】
2 牧秀悟(DeNA)
3 小園海斗(広島)
5 牧原大成(ソフトバンク)
6 源田壮亮(西武)
7 佐藤輝明(阪神)
25 岡本和真(ブルージェイズ)
55 村上宗隆(ホワイトソックス)
8 近藤健介(ソフトバンク)
20 周東佑京(ソフトバンク)
23 森下翔太(阪神)
34 吉田正尚(レッドソックス)
51 鈴木誠也(カブス)