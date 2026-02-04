【漫画】本編を読む

　誰もが信じていた日常は、たった一度の裏切りで瓦解する。『【復讐決行】3000万強奪旦那と浮気相手を地獄に叩き落してやりました』（ミロチ/KADOKAWA）は、突然の家庭崩壊から生まれる復讐を描いた衝撃作だ。

　優しい夫とかわいい息子と暮らしていた莉子は、ある日、夫が隠れて3,000万円もの借金をしていたことを知る。夫は借金を理由に離婚を切り出すが、家族が離ればなれになることを望まない莉子は、亡き父親が残してくれたお金を借金の返済に充てることを提案するが――。

　この作品の面白さは、単純な裏切りと復讐のドラマで終わらないところだ。物語冒頭のシーンから、なんと夫はすでにこの世にいない。そして、復讐を果たした莉子は夫の仏壇を雑に扱い、冷笑を浮かべている。タイトルどおり3,000万円を奪われ、さらに浮気もされていた莉子が、浮気相手を見つけ出し、夫とその人物にどのように復讐するのか、サスペンスの要素もあるのだ。

　もちろん、母親としての責任、妻としてのプライド、そしてひとりの人間としての尊厳を回復していく「正当な復讐劇」も描かれている。不倫と借金という絶望的な裏切りを前にして、莉子はただ打ちひしがれるだけではなく、怒りを力に変えて復讐を開始する。衝動的な感情ばかりではなく、莉子の緻密な計算と機転を利かせた行動が痛快で、夫を支えながらも、裏で静かに証拠を集め、相手の嘘を崩していく彼女の姿は、読み手に怒りの発散以上の爽快感をもたらすだろう。

　理不尽なことが多くストレスが溜まりやすい時代、過酷な仕打ちを受けたサレ妻が、夫と浮気相手の悪と真実を白日の下にさらし、地獄へ落とすといういわゆる「勧善懲悪」の物語は、たとえそれがエンタメだとわかっていても、現代人のささくれ立った心に静かなカタルシスを与えてくれる。

文＝練馬麟