¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¡ÛÏÂÅÄ·óÊå¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¡ÖºâÉÛ¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£½¦¤Ã¤¿¤éÆÏ¤±¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Çµ¡ÖÂè£¶£¹²ó¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤¬£´Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï½Ð¾ìÁ´£µ£±Áª¼ê¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ô¡¼¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅê¤²ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ·óÊå¡Ê£³£¹¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï¡ÖÁ°¸¡¤Ç½»Ç·¹¾¤ËÃå¤¤¤¿¤éºâÉÛ¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£½¦¤Ã¤¿¤éÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¹ðÇò¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£