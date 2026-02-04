新川優愛、“某男性有名アイドル”からの偽メールに注意喚起「皆さまもお気をつけください」
【モデルプレス＝2026/02/04】女優でモデルの新川優愛が3日、自身のX（旧Twitter）更新。“某男性有名アイドル”から偽メールが届いたことを明かした。
【写真】32歳美人モデル、有名芸能人と背中合わせ密着
この日、新川は「某男性有名アイドルの方からメールがきました。“ダンスの練習中に身体を痛めてしまった”とのことです」と某男性有名アイドルを語る偽メールが届いたことを報告。新川は「私はその方とほとんどお会いしたことがありませんし、ましてメールアドレスを交換したことは1度もありません」と明言し「皆さまもお気をつけください」と呼びかけていた。
この投稿には「注意喚起助かります」「情報の共有ありがとう」「気をつけます」など、多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳美人モデル、有名芸能人と背中合わせ密着
◆新川優愛、有名人を語る偽メールに注意喚起
この日、新川は「某男性有名アイドルの方からメールがきました。“ダンスの練習中に身体を痛めてしまった”とのことです」と某男性有名アイドルを語る偽メールが届いたことを報告。新川は「私はその方とほとんどお会いしたことがありませんし、ましてメールアドレスを交換したことは1度もありません」と明言し「皆さまもお気をつけください」と呼びかけていた。
◆新川優愛の投稿に反響
この投稿には「注意喚起助かります」「情報の共有ありがとう」「気をつけます」など、多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】