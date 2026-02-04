20年ぶりに体重40kg台を記録し“痩身注射”疑惑浮上…韓国芸人「痩せたから女子が嫉妬」

コメディエンヌのホン・ヒョンヒが、体重40kg台になってから相次いでいる“痩身注射”疑惑について、口を開いた。

先日、ホン・ヒョンヒは自身のYouTubeチャンネル「ホン・ヒョンヒ、ジェイスンのホン・スンTV」にて、後輩のコメディエンヌ、ソン・イジとともに減量に対する周りの反応について語った。

【写真】韓国歌姫、ビジュ激変で痩身注射疑惑

ソン・イジが、「本当に華奢になった」と驚くと、ホン・ヒョンヒは「『ウゴービを打ったのか』とまで言われる。絶対に打っていない。後輩たちにまで疑われる」ともどかしさを吐露した。続けて、「痩せたから女子たちが嫉妬している」と冗談交じりに反応した。

ソン・イジが、過去にさまざまな痩身注射やサプリを試した経験を打ち明けると、ホン・ヒョンヒは「だから私のことも疑うんだ」と笑ってみせた。

（写真＝ホン・ヒョンヒInstagram）

（写真＝YouTubeチャンネル「ホン・ヒョンヒ、ジェイスンのホン・スンTV」）

2枚目：左からホン・ヒョンヒ、ソン・イジ

これに先立ち、ホン・ヒョンヒは体重計に表示された49kgという数値を公開し、20年ぶりに40kg台を見たと明かした。

彼女は、「ダイエットをしたわけではない。ウゴービのような薬も使用していない。血糖値の管理をしていたら、自然に体重が落ちた」と説明した。

ホン・ヒョンヒが実践した方法は、油・野菜・酢だ。空腹時に良質な油を摂取し、食事の始まりは野菜から、そして食前に酢を摂取することをルールにしたと伝えた。