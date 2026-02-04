４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２０２２年７月に安倍晋三元首相が参院選の応援演説中に銃撃され死亡した事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告側がこの日、求刑通り無期懲役とした奈良地裁での一審判決を不服として控訴したことを報じた。

コメンテーターで出演の国際弁護士・清原博氏は「弁護側としては当初から控訴すべきだという意見があったと思うんですけど、山上被告本人がどうなのかというところだったと思う」と話し出すと「本人はもう無期懲役を覚悟していたということで控訴するかどうかというのは迷っていたかもしれませんけど、一部報道によると、山上被告の方に多くの人から控訴すべきという意見が寄せられた。そういう意見もあって、弁護側も控訴すべきだってことですから、そこで山上被告は控訴しましょうって決意したんだと思います」と続けた。

その上で「おそらく大阪高裁の第二審は今日から２、３か月後に開かれると思いますけど、弁護側が何か新しい証拠を出して、それを調べてくれということは多分言わないので、新しい証拠を調べるということはない。大阪高裁は弁護側、検察側双方の言い分を聞いたら、それでもうおしまいで結審しますよと。判決はそれから２、３か月後。早ければ半年後にはもう第二審の大阪高裁の判決が出る可能性があります」と今後のスケジュールを予測。

さらに「おそらく本人は出廷すると思います。高裁は裁判官３人の審理になります」と説明。

「争点は二つあって、山上被告が自分でつくった銃を発射したわけですけど、銃刀法違反かどうかが一つの争点でこれは法律の解釈の問題。ここで高裁が地裁と違う判断をする可能性があります。もしかしたら、銃刀法違反の方は一部無罪と言うかもしれないので量刑が変わってきます」と続けると「仮に銃刀法違反を有罪とした場合、山上被告の生い立ちとかは地裁は考慮しなくて重い量刑だったと。高裁はどう考えるかということだと思うけど、量刑が重いかどうかは地裁は裁判員裁判で一般の方々の感覚含めて、この事件は生い立ちは確かにかわいそうだけど、この事件の関係とはちょっと切り離しましょうということを裁判員の方々は納得されたわけだから。その一般市民の感覚をもとに出た地裁の無期懲役という判決を裁判官だけで高裁でひっくり返すというのはやりにくいだろうと思うから、量刑が重すぎるという主張に対しては高裁の方はなかなか変更しないんじゃないかと思います」と予想していた。