グッドスマイルカンパニー、「ブルーアーカイブ」より2人のシルエット画像を公開！ ワンフェス2026冬にてお披露目予定
2月4日 公開
グッドスマイルカンパニーは、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」に登場する2人のシルエット画像を公開した。
今回同社公式Xアカウントの「グッドスマイルカンパニー【公式】」にてシルエット画像を公開。ミレニアムサイエンススクールの2人がフィギュア化を予定していることを発表しており、ヘイローの形や特徴的な武装から「ネル」と「アリス」がフィギュア化されるものと推測される。
なお本フィギュアは、2月8日に開催予定のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて初公開される予定となっているので、続報に期待したい。
＼✨予告✨／- グッドスマイルカンパニー【公式】 (@gsc_goodsmile) February 4, 2026
『ブルーアーカイブ』より、ミレニアムサイエンススクールの2人がスケールフィギュアで登場！
2月8日(日)開催の
『ワンダーフェスティバル2026[冬]』にて初公開👀#ブルアカ #グッスマ pic.twitter.com/NCvSILWv43
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.