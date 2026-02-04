2月4日 公開

グッドスマイルカンパニーは、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」に登場する2人のシルエット画像を公開した。

今回同社公式Xアカウントの「グッドスマイルカンパニー【公式】」にてシルエット画像を公開。ミレニアムサイエンススクールの2人がフィギュア化を予定していることを発表しており、ヘイローの形や特徴的な武装から「ネル」と「アリス」がフィギュア化されるものと推測される。

なお本フィギュアは、2月8日に開催予定のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて初公開される予定となっているので、続報に期待したい。

