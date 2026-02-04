女子プロゴルフの吉田優利（エプソン）がスペシャルアンバサダーを務める、全米女子ゴルフ協会（ＵＳＬＰＧＡ）と全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）が主催するジュニア大会「Ｇｉｒｌｓ Ｇｏｌｆ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」の日本予選会（３月１４日、千葉夷隅ＧＣ）のエントリーが４日、スタートした。

吉田は自身のインスタグラムで「２月中旬には、エントリーしてくれたみんなと私でｚｏｏｍセッションを行い交流する場を作ります。当日は私も会場に行き、みんなに会いに行きます！ たくさんのエントリー待ってます♡」と呼びかけた。

日本予選会は１２〜１８歳を対象にトーナメント部門（ストロークプレー）とチャレンジ部門（ダブルペリア方式）を設け、それぞれの優勝者には７月６〜９日に米国で開催される本戦（ノースカロライナ州パインニードルロッジＧＣ）の出場権が与えられる。

トーナメント部門でもダブルペリア方式も実施し、優勝者には「吉田優利賞」としてマンデー出場権（トーナメント未定）を授与。チャレンジ部門では、任意で提出するＧｉｒｌｓ Ｇｏｌｆの理念「５Ｅ」を題材にした作文の点数もスコアに反映される。

Ｇｉｒｌｓ Ｇｏｌｆは６〜１７歳の女子を対象とした、ゴルフの技術や楽しさ、世界を生きていくためのライフスキルも養うことを目的としたジュニアゴルフプログラム。５つのＥ、Ｅｎｇａｇｅ（関わりを持つ）、Ｅｍｐｏｗｅｒ（自信を持つ）、Ｅｘｅｒｃｉｓｅ（運動する）、Ｅｎｅｒｇｉｚｅ（活動的になる）、Ｅｎｒｉｃｈ（質を高める）に基づくプログラムを理念の柱として活動している。