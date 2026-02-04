【「Sweet Snow」セット】 2月14日～3月22日 予約受付予定 2月7日～ 札幌SR先行予約受付開始予定 2026年秋 発売予定 価格：33,000円

ボークスは、ドルフィードリーム用「SNOW MIKU 2026」の雪ミク衣装「Sweet Snow」セットを2026年秋に発売する。価格は33,000円。2月14日から3月22日の期間予約受付を実施する。なおボークス札幌SRでは2月7日から先行予約受付を実施する。

本製品は2026年の「雪ミク」のテーマ「しあわせパティスリー」を表現した衣装「Sweet Snow」をドルフィードリーム用ドレスとウィッグで再現したもの。パステル調のドレスやソックスにスイーツを思わせるアクセサリーが加わり、かわいらしい。

ウィッグの髪色はペールトーンで、DDS（SS/S/M）、DD（SS/S/M）に対応している。「SNOW MIKU 2026」は2月7日、8日にかけてウイングベイ小樽 6番街4Fにて実施する。

雪ミク2026 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

創作造形(C)造形村/ボークス ドルフィードリーム(R)は株式会社ボークスの登録商標です。