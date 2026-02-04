自力では全く動けない。道端に倒れていた生後1ヵ月瀕死の子猫が奇跡の回復を遂げたきっかけ

子猫の回復を喜んでいたが…

動物支援団体「ワタシニデキルコト」が、愛護センターからの相談を受けて引き出した生後2ヵ月の子猫「ころも」。車に轢かれ右半身の麻痺で歩けなかったころもを、ワタデキ代表の坂上は手厚い治療と毎日の懸命なリハビリによって、前足を引きずりながらではあるが、走れるところまで回復させた。

だが喜びも束の間、約1ヵ月後に再びセンターから一報が入る。全身麻痺の別の子猫が保護されたのだ。再び引き出すことを決めた坂上は、その猫を「まめ太郎」と名付けた。まめ太郎は生後まだ1ヵ月、頸椎損傷が疑われ、自力では全く動けなかった。坂上は、ころものリハビリを続けながら、まめ太郎の回復を信じて、昼夜を問わずの介護とマッサージを行う決意をする。

保護活動の現場を伝える連載の後編では、2匹の子猫たちが起こした奇跡について、詳しくお伝えする。

子どもの頃から捨て犬や捨て猫を見過ごせず、保護しては世話をし、新しい家族につなげてきた坂上知枝さん。2020年9月に、動物支援と保護を目的とする一般社団法人「ワタシニデキルコト（ワタデキ）」を立ち上げた。

本連載は、東京・千葉・福島などの保健所や愛護センターと連携し、ボランティアメンバーたちとともに、犬や猫の救助、ケア、里親探しに奔走する日々を、ワタデキで坂上さんとともに活動するメンバーの視点から伝える。

天寿をまっとうするまで世話を続ける

「まめ太郎」は、先天性なのか、腹側の骨がいびつで胃袋が圧迫されるせいか、ご飯食べると、すぐに疲れて呼吸が荒くなってしまう。そこで一度にあげる量は少なめに、なるべく食事の回数を増やすようにした。

また、自分の力で首を支えるのが辛いようで、ご飯を与えるために頭を起こすと痛がって途中で食べるのをやめたり、体を持つ坂上や筆者の手を穴があくまで咬むこともあった。

なんとか自力で頭を起こしてもらいたい、せめて体の向きを変えられるようになってほしい、と祈りながら、1、2時間ごとに体の向きを変え、冷たい皮膚をさすってカチカチに固まった筋肉をほぐし、獣医師のアドバイスや麻痺が治ったという動画などを参考にしながら、独自の「まめ太郎リハビリ」に精を出した。先はまだ見えなかったが、不自由なく歩くのが難しかったころもが走るようになったことが希望となっていた。

一方で、坂上は、もし一生まめ太郎が動けなかったとしても、天寿をまっとうするまで世話を続ける覚悟は引き受けた当初から決めていたという。

1日に何度もマッサージすることでころもを回復させた坂上たち。頸椎損傷が疑われるまめ太郎の回復を信じて、マッサージを続けた。

遊び回るころもを横たわって眺めるまめ太郎

おもちゃで遊べるようになって楽しそうに走るころもを、まめ太郎は横たわったまま、ただ静かに眺め続けていた。遊びたくても動けず、辛くても訴えかけられない。

その姿は以前ワタデキで保護し、僅か9ヵ月でこの世を去った脳障害の子猫「白米」を彷彿とさせた。

まめ太郎の介護が始まってから約2週間後の8月21日、奇跡が起きた。

「朝起きてまめ太郎の様子をみにいくと、自分で頭をあげて腹這いになっていました！ そしてなんと、その夜には右前脚をほんの少し動かしたのです！」(坂上)

今まで頭を動かすどころか、身動きひとつできなかったまめ太郎が、ケージの中で体を起こしていたのだ。その上前脚を動かすなんて、誰にも想像がつかないことだった。

もしかして、まめ太郎にも大きな奇跡が起こるかもしれない。そう考えた坂上たちは寝る間も惜しんで、さらにリハビリに精を出した。

それから数週間がたった9月6日、ついにまめ太郎が立ち上がったのだ！

筆者がケージの中のまめ太郎の様子を見に行くと、まめ太郎はケージの網に前脚をかけぐいっと伸び上がるように立ち上がったかと思うと、そのままふかふかのタオルの上に転げた。数日前から少しだけ後ろ脚が動いているような様子が見られたが、まさか立ち上がるとは思わず、とにかく気が動転するほど、嬉しかったのを覚えている。

「また奇跡が起きた！ と思いました。そこからのまめ太郎の回復っぷりは凄まじく、頭を起こして自力で皿からご飯を食べ、ついには自分で体勢を変えられるようにまでなりました」(坂上)

まめ太郎の奇跡の回復に一役買ったころも

そんなまめ太郎の回復に一役買ったのが、実はころもの存在だった。

ころもは前脚は曲がったままで引きずるものの、それ以外はほとんど回復していた。そんなころもがまめ太郎を遊びに誘ったのだ。

まめ太郎はころもと遊びたくて頭を上げ、脚を出し、とにかく動こうとした。最高のリハビリだったと坂上は言う。

「それから約1ヵ月後、なんとまめ太郎は走ることができるようになりました。

体が動くようになってもしばらくは普通の子猫より少しぼんやりしていてよく眠っていましたが、今では他の子となんら変わらず、楽しそうに駆け回っています。ころもは前脚が曲がったままですが、まめ太郎と元気に遊んでいます」(坂上)

まめ太郎の奇跡の回復の裏には、衣の存在があった。「ころもと遊びたい」その一念がまめ太郎を動かした。

ころもの前脚には、麻痺がまだ残っている。けれども、毎日元気いっぱいだ。甘えん坊な性格で、まめ太郎や先住の動物たちと楽しそうに過ごしている。まめ太郎の方はといえば、走るだけでなく、食事や排泄も自力でできるようになった。今やあの全く動けなかった日々が嘘のように思える。

まめ太郎は、走るだけでなく、食事や排泄も自力でできるようになった。

「ころもにしろ、まめ太郎にしろ、白米にしろ、動物は未来についての自分に憂いを持つことはなく、今がどうかなので、その今に付き合っていこうじゃないかって、いつも思っています。そして、当事者が憂いを持たないのに私が持ってどうする！ とも思うので、私はただただ前を向き、できることをしていくだけです。それは、こうした身体の問題だけでなく、虐待などの精神的なダメージを負った動物にも同じです。一緒に今を重ねていけたらって」（坂上）

2匹の奇跡のような成長をこれからも見守っていきたい。

車に轢かれて意識混濁、半身麻痺で右目も…「回復が難しい」子猫をそれでも介護し続ける理由