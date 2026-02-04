今、全国では30年に1度のレベルと言われるほど雨が少なくなっています。静岡県内でもダムの水位が下がるなどの影響が…上空からリポートしました。



2月4日、静岡市内では。



（記者）

「雲一つのない青空が広がる中、公園では子どもが元気に遊んでいます」



4日も厳しい寒さとなりましたが、日差しが降り注ぎ公園では家族連れの姿が。快晴続きの中、今、心配されているのが…“雨不足”です。





上空から静岡県内の様子を見てみると。（徳増 ないる キャスター）「静岡市の沿岸部から見た安倍川の様子です。広範囲にわたって、川の水が途切れる瀬切れが発生していまして、広い範囲で川底が見えています。かろうじて水があるところは河口付近ですが河口付近にたまっている様子です」安倍川では流れが途切れる”瀬切れ”が発生。静岡県内では、この1か月 雨はほとんど降らず、県内の23地点で降水量は観測値ゼロミリに。影響は全国でも…。都内にある野菜農園では。（小山農園 小山 三佐男さん 東京･立川市）「手のひらに入るサイズなので、大きさ的に言ったら一回り二回り小さいサイズになる。こういうのも結構採れちゃうので、これはもう商品にならないので廃棄するしかない」雨不足で野菜がうまく育たない状況に。30年に一度レベルの顕著な少雨となっているんです。他の野菜も見せてもらうと。Q.左に見えるのは？（小山農園 小山 三佐男さん 東京･立川市）「カリフラワーですね。これとかダメですよね。完全に黒くなっている。触っても水分ないし取れちゃうので。シワシワなんですよね。…乾燥の仕方が尋常じゃない」夏に取材した際にも。（小山農園 小山 三佐男さん 東京･立川市･昨夏）「やはりこう傷んじゃってるんですよね、 中が。水不足と高温障害のダブルパンチを受けている」水不足に悩まされていましたが。（小山農園 小山 三佐男さん 東京･立川市）Q.冬でこんな状態は初めて？「初めてですね。経験したことない乾燥ですよね。夏ダメだったので酷暑であまりいい収穫できなかったので冬でリカバリーしようとしたら、寒波とか少雨なので、この先どうすればいいのかわからないのが正直なところ」さらに懸念しているのは今後のこと。（小山農園 小山 三佐男さん 東京･立川市）Q.野菜の価格というのは？「これから、今2月上旬ですけど、中旬下旬にかけては、もしかしたら上がってくるかもしれない。ほんと農家泣かせの天気が続きますよね」影響は、私たちの身近にも迫っています。生活用水としても使われるダムの現状をみてみると。（徳増 ないる キャスター）「森町の太田川ダムです。水はあるものの、水位がかなり低いことがみてとれます。管理事務所によりますと、ダムの最も高いところはダムの底から70メートルありますが水位は35メートルということです。水が減っている分、ダムの周りは側面の岩肌やコンクリートがよく見えています」太田川水系の太田川ダム。貯水率は2月4日午前9時現在で14.6％で、この時期としては平年の4分の1に。現在、上水道と農業用水で20％の取水制限をし節水を呼びかけていますが、県は、今すぐに給水制限が必要になる状況ではないとしています。また、天竜川水系の佐久間ダムでも、木が生い茂る場所の岩肌がむきだしの状態に。水位が、普段よりも低くなっているのがわかります。貯水量は平年の半分ほど。上水道で10％工業・農業用水で、それぞれ20％の取水制限を行い対応しているということです。一方、南伊豆町では。（徳増 ないる キャスター）「南伊豆町の青野大師ダム上空です。水は非常に少なく、岩肌はむき出しの状態になっているところがあります。地面が露出しているところをよく見てみますと。乾燥してヒビ割れているところも確認することができます」ダムに水は確認されていますが、県によりますと容量に対しての貯水率は、4日現在で0パーセントとなっています。近くの川を見てみると。（記者）「青野大師ダムの上流にある鈴野川です。川の水はほとんどありません」ダムへ注ぐ鈴野川も、ほとんど水が流れていませんでした。通常の水面がある位置よりも、現在は深いところで10メートルほど下がっていて、底が見渡せる状態に。ダムを管轄する県下田土木事務所では、渇水が進んでいるが、農業や上水に今のところ直接の影響はないということです。（静岡県 下田土木事務所 小林 剛 さん）「春先の雨に期待していて、例年、貯水率がこの時期は下がっているが、3月～4月になれば回復してくる状況なので、ことしもそれに期待している」南伊豆町によりますと、ダムの下流に川があることから、今すぐに取水制限をすることはないとしています。静岡県内でも影響が出ている深刻な雨不足。いつまで続くのでしょうか。