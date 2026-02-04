試験の間も仕事の連絡がないか心配だった…長時間労働を続けて夫婦関係に歪みが生じた女性の気づき

〇父親も母親も、国家官僚も企業幹部も、午後4時前後には子どもを保育園や学校に迎えに行く。

〇フルタイムは週37時間で、残業はほぼなし。

〇年に5〜6週間の有給休暇を完全消化し、夏休みは3週間連続して取るのが普通。

〇そんな”ゆるい”働き方をしているのに、デンマークの一人当たりGDPは世界のトップ10に入り、日本の2倍以上という水準。

これは、井上陽子さんの著書『第3の時間 デンマークで学んだ、短く働き、人生を豊かに変える時間術』に書かれているデンマークの現状だ。にわかに信じがたいが、元読売新聞社の記者で、それこそ「働いて働いて働いていた」井上さん自身、本書をまとめようとした経緯をこのようにつづっている。

"かつて自分が当たり前だと思っていた、日本や米国のような競争社会とは、ほど遠いように見える国デンマーク。それで競争力ランキング1位って、さすがにそれは、どういうこと？

こうして私は、ようやく、この謎解きに本腰をいれることにしたのだった。"(『第3の時間』より）

かくしてまとめられた著書を、元朝日新聞記者で「AERA」編集長だった浜田敬子さんは読んで「仕事中毒大国日本で働くすべての人に読んで欲しい」と思ったという。その浜田さんが井上さんと対談。

「短時間労働なのに豊かな社会」はどのように実現したのか、その入り口を紐解く対談の前編では、デンマークでは「4時に帰る」といっても、それから何をしないというわけではなく、それは柔軟性と家族時間の確保のためであり、浜田さんの言葉を借りれば「自身の市場価値を意識しつつ、同時に仕事以外の時間を当然の権利として守る」「仕事も家庭も、そして第三の場所も」大切にされていることを伝えた。

対談後編では、それでも日本で長時間労働を当然として働いていた井上さんがどのようにマインドセットされていったのかを伝える。

「私は別」と思っていた

浜田：井上さん自身、すぐにデンマークの考え方、働き方に馴染めたわけではないんですよね。

井上：ええ。「私は別」と思っていました。取材でデンマークの時間の使い方が社会資本につながると理解していても、「私は日本人だから」と長時間労働で仕事の成果を取り返そうとしました。私が知っている、仕事で成果をあげる方法は長時間労働しかなかったんです。

かつて新聞社で働いている時に、留学のための試験GREを受けたのですが、携帯を1〜2時間預けるだけでも怖かった。当時は社会部でJRを担当していて、もしその間に電車の脱線事故が起きたら、私が試験を受けていたせいで読売が出遅れたら、私は終わる――そう真剣に思っていました。試験が終わってロッカーを開け、通知が来ていないのを確認して「よかった」と安堵する。いま思えば異常でした。

デンマークに移った当初も、仕事場にしているインターナショナル・プレスクラブで、1人午後8時ごろまで働いていました。みんなパートナーがデンマーク人だったりするので、オンオフの切り替えがうまくて、午後5時にはいなくなります。その中で私だけ抵抗していたのです。

周囲からは「子どもが小さい今がいちばんかわいい時期だ」と言われ、夫からも「仕事ばかりして家族の時間を後回しにすると後で後悔しないのか」と言われていました。それがまた腹立たしくて。でも、ツケを払うことになりました。夫婦関係が限界に近づいたのです。

浜田：本の中でも夫婦関係を再構築していく箇所はとても生々しく、グッと胸にきました。以前、井上さんにあるインタビューの仕事をお願いして断られたことがありました。確か夏休みの時期で、お子さんとの時間を大切にされようとしていたのかなと思ったのですが、同時に少しびっくりもしました。日本の感覚だと、特にフリーランスの場合、一度仕事を断ると次から依頼が来なくなるかもしれないという恐怖があって、無理をしてでも引き受けてしまうので。

あの時の井上さんを見ていて、「自分の生活を守る」という確固たる意思を感じました。いつぐらいから、井上さんは変わり始めたんですか。

長時間労働の最も犠牲になっているのは夫婦関係かも

井上：徐々にです。デンマーク生活の5年目あたりから、「変わらないといけない」と思い始めました。ただ、夫婦でセラピーに行き始めたのはここ2〜3年です。夫はずっと不満を抱えていたのに、私は「話さなくても回る」と甘えていて。夫婦関係はメンテナンスフリーだと思い込んでいたんです。

浜田：日本で長時間労働の最も犠牲になっているのは夫婦関係かもしれません。日本の企業には残業に加えて「夜の飲み会」「接待」「休日ゴルフ」という慣習が残っています。仕事ならまだしも、家に早く帰ることより飲み会が優先される。男性が家庭に戻って来なければ、当然家事育児は女性のワンオペになる。この慣習は二重に女性を苦しめることになります。家事育児のワンオペだけでなく、「接待に行けないのなら女性には営業は無理だ」と仕事の範囲も限定されてしまうのです。

井上：デンマークでは、そういう飲み会は基本ありません。それよりも保育園に誰が迎えに行くのか、という現実が先に立つからです。

デンマークから見ると、日本で特にもったいないと感じるのが女性です。大学時代には男子学生と同じポテンシャルもあったはずなのに、日本では高等教育を受けた女性たちが男性ほどの所得を得られていません。

北欧で短時間労働やダイバーシティが浸透しているのは、それが「理念」だけではなく、合理性の結果だからです。少ない人口の中で、どんな人の才能も無駄にする余裕がないのです。人が資源だという感覚が強い。だから男女ともに能力を発揮して働ける環境が整ってきたと言えます。

一方、デンマークは大学院まで学費が無料で、学生時代にはSUという給付金まで出ます。税金を投資している以上、「学んだ人が働いて税金として納める」社会でもあります。

浜田：私は2024年にジェンダーギャップ指数で16年連続1位、つまり最も世界で男女平等が浸透しているアイスランドに取材に行きました。あの国でジェンダー平等が進んだ理由はいくつもあるのですが、かなり効果的だったのが、2000年に導入された男性の育休取得の徹底でした。

男性が育休を取得することで、男性の家事育児能力が上がり、当事者意識が高まっただけでなく、企業の採用や登用において女性差別が減ったと言われたんです。

女性に家事育児が偏っているままだと、能力が同じぐらいなら男性の方が「使い減りしない」と見なされ、有利な状況は変わらない。逆に、男性も育休を取り、午後4時台に帰るのが当たり前になれば、その人個人の適性や能力で見てもらえるということなのだと思います。

「時間がないことは変化を起こす力を奪う」――民主主義の足腰としての余白

浜田：『第3の時間』で最も印象的だった言葉が、「時間がないことは、変化を起こす力を奪う」という一文です。

井上：私も、時間と社会資本の関係は非常に重要だと思っています。小学校の保護者会でも、何かおかしいと思ったら集まり、話し合い、変える。合意形成には時間がかかるのです。親たちに時間的な余裕がないと、「学校が決めてください」と丸投げになり、文句だけが残ります。

日本では窮屈なルールがあっても、「自分が合わせよう」としがちです。デンマークは「ルールの方を変えよう」とする。そこに、変わる力の差が出ます。

日本社会では、声を上げる人が潰されてきた歴史も大きいと思います。私も新聞社に入社当初、取材の意味を疑っても言えませんでした。言えば外される。だから黙る。そうやって沈黙が蓄積していくのだと感じます。

浜田：時間に余白がない社会は、民主主義や主権者意識も育ちにくいとも書かれていますよね。仕事に価値を置きすぎる社会では、地域や暮らしの手応えが薄れがちです。

井上：何かを成し遂げたことで得られる達成感は、仕事だけで測る必要はないと思います。自分で「これは頑張った」と評価できるものであれば、なんでも良いと。アイデンティティを分散させることは健全です。

日本では仕事一辺倒の男性が、定年後に居場所を失う問題もありますよね。でもそれまで仕事一辺倒の生活を送ってくればそれは当然だと思います。友人やコミュニティは時間をかけて作るもので、いきなりは無理です。

浜田：『第3の時間』はタイトルに「時間術」とありますが、時間の使い方だけでの話ではないですよね。まさに生き方を問い直す、そういう話ですよね。

井上：はい。「効率」だけを前面に出すと、パフォーマンス主義に回収されてしまう。私が書きたかったのは、生き方の“生き直し”です。私は夫との関係を見直す中で気づけた面はあるけれど、本来は誰でも気づけたはずです。

浜田：仕事だけに価値を見出すのではなく、暮らしの中に複数の軸を持つ。そのための時間の余白を、社会としてどう確保するか。

「時間がないことは、変化を起こす力を奪う」――この言葉は、働き方だけでなく、社会のあり方に関わる問いとして、私たち日本人が考えなくてはならない問題だと思いました。きょうの対談で、その輪郭がより鮮明になりました。

働いて働いて働いて、とは真逆。デンマークで「4時に帰るのに生産性が高い」理由