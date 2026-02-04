川崎麻世、料理研究家の妻手作りの恵方巻を豪快にほおばる「幸せ者ですね」「羨ましいです」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が3日、自身のインスタグラムを更新。料理研究家で21歳下の妻・花音さんの手作り恵方巻を披露した。
【動画】「幸せ者ですね」「羨ましいです」料理研究家の妻手作りの恵方巻を披露した川崎麻世
麻世は「今年の吉方は南南東やや南だそうです」と説明し、「妻が作ってくれた七種類の具を巻いた恵方巻きを吉方に向かって食べました」と幸せをにじませながら報告。
動画では、愛情たっぷりの恵方巻を大きくほおばる様子を披露。また、節分の習わしについても触れ、「地域によって知られてない場所もありますが、節分にいわしを飾ったり食べたりする理由は主に魔除けと邪気払いのためです。麻世除けじゃないですよ」とユーモアを交えて解説した。
コメント欄には「恵方巻、花音ちゃん流石プロの料理人ですね〜」「美味しそう」「麻世さんは幸せ者ですね」「羨ましいです」「麻世除け！笑」などの声が寄せられている。
