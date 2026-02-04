「安くてビックリ…」 トヨタ新「“4人乗り”FRスポーツカー」に反響殺到！

トヨタが2025年11月に発売した、FRスポーツカー「GR86」の特別仕様車「RZ “Yellow Limited”（以下、イエローリミテッド）」。

鮮烈なボディカラーをまとい、わずか300台限定で抽選販売されたこのスペシャルモデルに対し、SNSやネット掲示板では、そのデザインや価格設定を巡って大きな反響が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「FRスポーツカー」です！（60枚）

GR86は、スバルとの共同開発によって2012年に誕生した「86」の系譜を受け継ぐスポーツカーで、車名は異なるものの実質的な2代目モデルです。

最高出力235馬力の2.4リッター水平対向エンジンを搭載し、軽量コンパクトなFRクーペとして、国内外のスポーツカーファンから熱い支持を受けています。

そして特別仕様車のイエローリミテッドは、初代86に設定された特別仕様車に採用されていたボディカラー「サンライズイエロー」を約10年ぶりに復刻したモデルです。

エクステリアでは、鮮やかなイエローのボディカラーに対し、足元をダークグレーメタリック塗装の18インチアルミホイールで引き締めることで、スポーティなコントラストを表現。

インテリアにもイエローのステッチや専用刺繍をあしらい、特別感を演出しています。

さらに注目すべきは、その装備内容です。

通常の「RZ」グレードではメーカーオプション扱いとなる「ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキ」や「ザックス製ショックアブソーバー」を標準装備。

見た目だけでなく、走りの性能も大幅に強化された“本気仕様”となっています。

車両価格（消費税込）は、6速MTモデルが389万7000円、6速ATモデルが399万5000円。

300台の枠を巡って全国のGR Garageで行われた抽選販売は、同年9月21日に受付を終了しました。

※ ※ ※

この特別すぎるGR86に対し、ネット上ではスポーツカーファンを中心に熱い議論が交わされています。

まず目立つのは、復活したボディカラーへの称賛です。

「やっぱりスポーツカーには原色が似合う！」「街中で見かけたら絶対に目で追ってしまうカッコよさ」「黒いホイールとのコントラストが最高」といった、デザインに対する好意的な意見が多数寄せられました。

一方で、「なぜ300台だけ？」「カタログモデルにしていつでも買えるようにしてほしい！」といった、限定販売だったことへの嘆きも聞かれます。

そして、最も大きな話題となっているのが「価格」です。

昨今の新車価格高騰に加え、GR86の比較対象に上がりやすいホンダの新型「プレリュード」が600万円台という価格帯で登場したこともあり、GR86のコストパフォーマンスが再評価されています。

「ブレンボとザックスが付いて400万円切りは、今の時代バーゲンプライスだ」「プレリュードと比べて200万円も安くてビックリ…」「トヨタの企業努力に感謝しかない」といった、安さを称える声が相次ぎました。

中には、「プレリュードと迷ってたけど価格を見てGR86の購入を決意した」という声や、「FRのマニュアル車がこの値段で買えるのはこれが最後かもしれない…」といった、純ガソリンスポーツカーの行く末を案じて通常モデルの購入を急ぐ動きも見られます。

またユニークな反応として、「海外で出てた『GR86 ユズ・エディション』と同じ色味かな？」といった、マニアックなコメントも散見されました。

希少な限定車ゆえに、街中で遭遇する機会は少ないかもしれませんが、GR86イエローリミテッドは、高騰するスポーツカー市場において「良心的な存在」として、長く語り継がれるモデルになりそうです。