¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¼¨¤·¤¿¶¯¤¤³Ð¸ç¤Î¤ï¤±
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê4Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡±«¤È´¨µ¤¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ºòÇ¯¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£Ç¯¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×Âè1¥¯¡¼¥ë¤Ï²÷À²Â³¤¤À¤Ã¤¿¡£Âè1¥¯¡¼¥ë¤òÁí³ç¤·¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¡ÖµîÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤è¤¯Æ°¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿Å·¸õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤Î¡Ö·ê¡×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤À¡£°ìºòÇ¯¤Ï182²ó⅔¡¢ºòÇ¯¤Ï175²ó¤È¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÀïÎÏ¤òËä¤á¤ëºî¶È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»êÆñ¤À¤¬¡¢Ëä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Î3Ï¢ÇÆ¤â¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤Ë¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×Âè1¥¯¡¼¥ë¤òÁí³ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¼ÂÀï¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áª¼ê¤ÎÉ¾²Á¡¢¸«¶Ë¤á¤ò¤¹¤ë´ü´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤ËÅú¤¨¤Å¤é¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÅê¼ê¿ØÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¥ª¥Õ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ëÂè1¥¯¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÆÃ¤ËÀèÈ¯¿Ø¤ÏÍ¸¶¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤ëµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡´ðËÜÅª¤ËÅê¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤«¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë°ìÇ¤¤µ¤ì¤ëÂçÊÑ¤Ê¿È¤À¡£¤½¤³¤Ëº£Ç¯¤Ï¡Ö180¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î·êËä¤á¡×¤È¤¤¤¦Ä¶ÆñÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¡Ö·êËä¤á¡×¸õÊä¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¥·¡¼¥º¥ó6¾¡¤òµó¤²¤¿ÂçÄÅÎ¼²ð¤ä¡¢¤±¤¬¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¢FA»ÄÎ±¤·¤¿ÄÌ»»76¾¡¤ÎÅìÉÍµð¡¢¿·ÀïÎÏ¤Î½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ôµó¤¬¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤ÌõÍ×ÁÇ¤ò°ìÀÚÇÓ½ü¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö´íµ¡´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÊµåÃÄ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡Ë3Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡ÊÅê¼ê¿Ø¤ÎÀ°È÷¤ò¡Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎàÀï¤¤á¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë