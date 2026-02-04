¡Ø¥¢¥Ç¥£¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÆâÀîÀ»°ì»á¤éVS¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤¬Èôµ÷Î¥ÂÐ·è¡ª¡¡¡Èµã¤¤Î1²ó¡É¤â¡Ä¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
3Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÀéÍÕ¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çºÅ¤Î¡ÖSS26 ADIPOWER ¥á¥Ç¥£¥¢ ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ñ¥ï¡¼¤È¶¯¤µ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·ºî¥·¥å¡¼¥º¡ØADIPOWER 26 SL¡Ê¥¢¥Ç¥£¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¡Ù¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆâÀîÀ»°ì»á¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥·¥å¡¼¥º¤ò¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¡¢¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤Î¾¾ËÜ°ìÀ¿¡¢²Å¿ôÉñÈþ¡¢ÇßÅÄÆüÍÛ¡Ê¤¦¤á¤¿¡¦¤Ò¤è¡Ë¤È¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÏÂÅÄµ£»á¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¡¢ÃæÅçÍµÇ·»á¡Ê¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¡¢ÆâÀîÀ»°ì»á¡Ê¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡Ë¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥³¥óÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÐ·èÁ°¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤¬250¥ä¡¼¥É¤°¤é¤¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¥¢¥Ç¥£¥Ñ¥ï¡¼¤òÍú¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢20¥ä¡¼¥É±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï270¥ä¡¼¥É¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤âÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÃæÅç»á¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê»þÂå¤ËÄÌ»»1928°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬160ËÜ°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÈô¤Ð¤·²°¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ï¿¶¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ê¤Î¤Ç250¡Á260¥ä¡¼¥ÉÈô¤ó¤À¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·¤Íú¤¤¤¿¤é¡È¤á¤Á¤ãÈô¤Ö¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö300¥ä¡¼¥É¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÆâÀî»á¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¥¹¥³¥¢¤è¤ê¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¡È1¥ä¡¼¥É¤Ç¤â±ó¤¯¤Ø¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¥´¥ë¥Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÍú¤¤¤ÆÂÇ¤Ä¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÊÌÜÉ¸¤Ï¡Ë320¥ä¡¼¥É¤°¤é¤¤ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
ÂÐ·è¤Ï2¿Í¤º¤Ä¤Î3¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢1¿Í2µå¤òÂÇ¤Á¡¢Èôµ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤¤Û¤¦¤¬¾¡Íø¤È¤¤¤¦Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè1Àï¤Ï¡¢2021Ç¯PLDAÀ¤³¦Âç²ñ¥Ù¥¹¥È8¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¸ø¼°ÀïºÇ¹âÈôµ÷Î¥337¥ä¡¼¥É¤Î²Å¿ô¤ÈÏÂÅÄ»á¤¬ÂÐÀï¡£²Å¿ô¤¬1µåÌÜ¤Ë273¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡Íø¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ»á¤Ï1µåÌÜ250.3¥ä¡¼¥É¡¢2µåÌÜ250.8¥ä¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
Âè2Àï¤Ï¡¢JPDA¥É¥é¥³¥ó½÷»ÒÌµº¹ÊÌµé¤Ç4µ¨Ï¢Â³¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢ºÇ¹âÈôµ÷Î¥319¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ë¡È¥Á¥ã¥ó¤Ò¤è¡É¤³¤ÈÇßÅÄ¤ÈÃæÅç»á¤ÎÂÐ·è¡£ÇßÅÄ¤¬2µåÌÜ¤Ë281.3¥ä¡¼¥É¤òÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÃæÅç»á¤Ï1µåÌÜ¤Ç266.5¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ç¥£¥Ñ¥ï¡¼Íú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤â¡¢2µåÌÜ¤Ï231¥ä¡¼¥É¡£¡Ö¤â¤¦1µå¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡Èµã¤¤Î1²ó¡É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢ÇßÅÄ¤¬²÷Âú¡£3µåÌÜ¤Ï264.8¥ä¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¢¥Ç¥£¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ºÇ½ªÀï¤Ï¡¢2021¡¦22Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò»ý¤Á¡¢¸ø¼°ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥429¥ä¡¼¥É¤Î¾¾ËÜ¤ÈÆâÀî»á¤ÎÂÐÀï¡£¾¾ËÜ¤¬315.9¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¾¡Íø¤·¡¢¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¥Á¡¼¥à¤Î¡È°µ¾¡¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»2186°ÂÂÇ¡ÊÎòÂå22°Ì¡Ë¡¢À¸³¶ÂÇÎ¨.302¤ÇÌ¾µå²ñÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆâÀî»á¤âÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢1µåÌÜ¤Ï·×Â¬ÉÔ²Ä¡£ÂÇ¤ÁÄ¾¤·¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï287.7¥ä¡¼¥É¡¢2µåÌÜ¤Ï288.2¥ä¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
ÀË¤·¤¯¤âÌÜÉ¸Èôµ÷Î¥¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸µ¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î3¿Í¤À¤¬¡¢ÆâÀî»á¤Ï¿·ºî¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ°¤«¤»¤ë¤È¤³¤í¤ÏÆ°¤«¤»¤ë¤Î¤Ë¡¢¹Å¤¤¤È¤³¤í¤Ï¹Å¤¤¡£ÃËÀ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢·ëº§¼°¤Ê¤É¤ÇÍú¤¯·¤¤Ï¤É¤ì¤â¹Å¤¤¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥½¡¼¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤È±¿Æ°·¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Á°ÌÌ¹Å¤¤¤«¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥º¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹ç¤ï¤»µ»¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆâÀî»á¡Ë¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ØADIPOWER 26 SL¡Ù¤Ï¡¢¡ÈÈôµ÷Î¥¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥º¡É¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥×¥í¥É¥é¥³¥ó¶¨²ñ¡ÊJPDA¡Ë¤¬Ç§Äê¡£JPDA¤¬¥·¥å¡¼¥º¤òÇ§Äê¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£»²²Ã¤·¤¿3Ì¾¤Î¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥¢¥Ç¥£¥Ñ¥ï¡¼¤òÃåÍÑÍ½Äê¡£¡ÈÈô¤Ó¤Î°ìÂ¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
