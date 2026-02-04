藤田さいき&穴井詩が元アイドルのワンマンライブで大盛り上がり！「凄まじいパフォーマンスでした」「いまだに脳裏に焼き付いています」
藤田さいきが自身のインスタグラムを更新。最初に「2月に入り、いよいよシーズン開幕まで1ヶ月となりました」「私も順調に仕上がってきており、今後は練習ラウンドを増やしていく予定です」と近況を報告した。
【写真】元アイドルとベテランゴルファー2人、終演後のニコニコ3ショット
「そんな中、家族ぐるみで親しくさせていただいている【柏木ひなた】ちゃんのワンマンライブにララさん（穴井詩プロ）と行ってきました」と、人気歌手との意外なつながりを明かした。柏木は私立恵比寿中学のメンバーとしてデビュー。12年間の活動後にソロ歌手へ。抜群の歌唱力とダンスパフォーマンスで人気を集めている。藤田は会場に到着すると、まずはお目当てのグッズをゲット。さらに5種類のコーデを披露する柏木の人気投票も済ませた。ちなみにその投票ボードは投稿写真でも披露されているが、藤田が投稿したのは一番左とのことだ。着席後も「ライブでの生声は初めてなのですごくドキドキしていました」と期待は膨らむばかり。「そして、いよいよ開演 一曲目から綺麗な歌声と圧倒的な声量に一瞬で魅入ってしまいました... 本当に歌が上手です」と感激。そこからは集まったファンと一緒に大盛り上がり。「人ってあんなに踊りながら、ブレずに歌い続けられるんだとただただ感動...」「中盤からラストにかけては凄まじいパフォーマンスでしたね!!」「いまだに脳裏に焼き付いていますし最高の思い出になりました」とライブを大いに満喫した。最後に柏木をはじめライブにかかわった関係者、そして穴井に感謝の言葉を記すと「たくさんパワーをいただいたので、私も引き続きゴルフ頑張ります」と、自身も新シーズンの開幕に向けて気合を入れていた。そして「#控えめに言って最高でした」と投稿を締めくくった。この投稿に柏木本人からは「お忙しい中来てくださりありがとうございました 楽しんでいただけてとても嬉しいです！ 今年もたくさん応援します」とのお礼が、また同行した穴井は「ワクワクしすぎて朝3時から起きてました笑 めちゃくちゃ楽しかったです!!」「目と耳が幸せでした」など興奮冷めやらぬ様子でコメント。そのどちらに対しても藤田は嬉しそうに返信をしていた。
