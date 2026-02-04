PINGÌ¤È¯É½¤Î¡Ø¥ß¥Ë¥É¥é¡Ù¤ÈÂÐ¶Ë¤Î¡ØG440K¡Ù¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡©
º£½µ³«Ëë¤¹¤ëPGA¥Ä¥¢¡¼¡ÖWM¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ï¡¢PING¤ÎÃÏ¸µ¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹³«ºÅ¡£º£Ç¯¤«¤éPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁª¼ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Ì¤È¯É½¥â¥Ç¥ë¡ØPrototype Mini Driver¡Ù¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤òÊ£¿ô³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´ûÂ¸¤Î¡ØG440LST¡Ù¤È¡¢Ì¤È¯É½¡Ø¥ß¥Ë¥É¥é¡Ù¤ÎÂç¤¤µ¤òÈæ³Ó
¤½¤ì¤¬²èÁü¤Î¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥¦¡¢¢¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¡Ê¥ê¥¢¥ë11.5ÅÙ¡¢43.5?¡Ë¡¢£¥Þ¥Á¥å¡¼¡¦¥Ñ¥Ü¥ó¡Ê¥ê¥¢¥ë12ÅÙ¡¢42.75?¡Ë¤Î3Ì¾¤Ç¡¢Åö³º¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¬¹ç¥ê¥¹¥È¤Î¼±ÊÌ¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¡ÖDRAW/FADE¡×¤È¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¸åÊý29g¤Î²ÄÊÑ¥¦¥§¥¤¥È¤ÇÃÆÆ»Ä´À°¤¬¤Ç¤¤ë¥Ø¥Ã¥É¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£
¤«¤¿¤ä¡¢ÌÀÆü5Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÚºÇ¿·10K¡Û¥â¥Ç¥ë¡ØG440K¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£Á°ºî¡ØG430 MAX 10K¡Ù¤Ï½÷»Ò¥×¥í¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¼Ô¤¬Ê£¿ô¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼Â·¤¤¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¼Ô¤¬³§Ìµ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡ØG440K¡Ù¤Ï´û¤Ë4Ì¾¤¬¥¹¥¤¥Ã¥ÁºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï¡¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¡Ê¥ê¥¢¥ë9.25ÅÙ¡¢45.5?¡Ë¡¢¢¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥¬¡¼¥É-¥Ô¡¼¥¿¡¼¥»¥ó¡Ê¥ê¥¢¥ë8ÅÙ¡¢45.25?¡Ë¡¢£¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¡Ê9ÅÙ¡¢45.625?¡Ë¡¢¤¥µ¥Ò¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥¬¥é¡Ê¥ê¥¢¥ë8ÅÙ¡¢45?¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼Â·¤¤¡£ ¤Þ¤¿¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡ØG440K¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î»ÈÍÑ³ä¹ç¤Ï¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤¬20¿ÍÃæ4¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢LPGA¥Ä¥¢¡¼¤¬17¿ÍÃæ2¿Í¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬13¿ÍÃæ2¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
