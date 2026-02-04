CUTIE STREET総合P・木村ミサ、間違えて別会場へ スマホ充電残り9％「だいぶ詰んでいる」
アソビシステム「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーで知られる木村ミサが4日、自身のXを更新。ライブ会場の場所を間違えるハプニングを明かした。
【写真】誕生した息子のショットを添え報告した木村ミサ
投稿で「会場着いて、外にきゅーてすとのみなさんいないなぁ…と思ってイヤな予感して会場確認したら今日Zepp Osaka baysideだった…。Zepp Nambaに着いてしまった…」と説明。さらに次の投稿で「スマホの充電もあと9%でだいぶ詰んでいる」とつづった。
この投稿にCUTIE STREETは公式Xで「ミサさぁぉぁぁぁぁぁぁん！！！！！！」と反応した。
きょう4日は、大阪・Zepp Osaka baysideにて、「CUTIE STREET OFFICIAL FAN CLUB TOUR 2026 WINTER きゅーてすとのつどい」初日公演が開催される。なお、木村が間違えた会場Zepp Nambaとの距離は、車で約30分ほどとなっている。
この投稿にファンからは「きゅーすとメンバーが間違って来てないか確認に来たんですよね！分かります」「あーこれはやっちまったパターン」「なんてこと!!」「全然ちがうwwけどあるある間違えよなーーw」「それは心折れるやつ…」「間違えちゃってもNEWKAWAII」「同じことしようとしてました 助かりました」など、さまざまな反応が寄せられた。
