FRUITS ZIPPERプロデューサー・木村ミサ

　アソビシステム「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーで知られる木村ミサが4日、自身のXを更新。ライブ会場の場所を間違えるハプニングを明かした。

　投稿で「会場着いて、外にきゅーてすとのみなさんいないなぁ…と思ってイヤな予感して会場確認したら今日Zepp Osaka baysideだった…。Zepp Nambaに着いてしまった…」と説明。さらに次の投稿で「スマホの充電もあと9%でだいぶ詰んでいる」とつづった。

　この投稿にCUTIE STREETは公式Xで「ミサさぁぉぁぁぁぁぁぁん！！！！！！」と反応した。

　きょう4日は、大阪・Zepp Osaka baysideにて、「CUTIE STREET OFFICIAL FAN CLUB TOUR 2026 WINTER きゅーてすとのつどい」初日公演が開催される。なお、木村が間違えた会場Zepp Nambaとの距離は、車で約30分ほどとなっている。　

　この投稿にファンからは「きゅーすとメンバーが間違って来てないか確認に来たんですよね！分かります」「あーこれはやっちまったパターン」「なんてこと!!」「全然ちがうwwけどあるある間違えよなーーw」「それは心折れるやつ…」「間違えちゃってもNEWKAWAII」「同じことしようとしてました 助かりました」など、さまざまな反応が寄せられた。