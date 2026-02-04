オラキオ『ポルシェ』購入へ、所ジョージからアドバイス「古いのとか大変だぞ」 『981ケイマンGTS』試乗で大興奮
ピン芸人のオラキオ（48）が、4日までに公開された「グーネット」のYouTubeチャンネルに出演。新たな愛車候補の『ポルシェ』に試乗し、絶賛した。
【動画】この走り＆興奮ぶりはもう決まり!?…オラキオ、大本命の『ポルシェ』試乗の一部始終
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）、同チャンネルの担当・榎本氏の初愛車と、これまで車探しをしてきた同チャンネルの人気シリーズ「クルマを買う！」にオラキオが参戦。現在の愛車、通称“ボロファイア”（＝走行距離20万キロの2010年式トヨタ『ヴェルファイア』20系）に加え、「月5万円以内の支払いで」「頭金100万円」という条件で、憧れのポルシェを探しに行くことを宣言。これまでさまざまな『ポルシェ』を見てきた。
この日は、『981ボクスター』（2012年式／488万円）、『981ケイマンGTS』（2015年式／908万円）を試乗することに。オープンカーの『981ボクスター』では、「開放感ありますね！」と絶賛。さらに車内では、車好きで知られる所ジョージ（71）からアドバイスを受けた話に。
オラキオは「たまたまお会いする機会があって、『オラキオ、本当にお前ポルシェ買うの？』って言われて。『見たんですか？』って言ったら『見たよ』とか言って（笑）。所さん的にはやっぱ車めちゃくちゃ詳しいから『ポルシェ買うんだったら、あんな古いのとか大変だぞ』とか、『値段も、もっといろんなルートあるんじゃないか』とか、結構いろんなこと気にしてくれた感じでしたね。でも、まさか所さんがグーネット見てるとは」と驚きのエピソードを披露。井戸田も「すげえな」と驚いていた。
続けて『981ケイマンGTS』にも試乗。井戸田の運転で走り出すと「レスポンスが早いね。 感度最高。 感度がいいよ。 くンくンくンって曲がるね」とこちらも絶賛。月5万円の支払いでギリギリ乗れるという話にもなり、さらに「スポーツモード」「スポーツプラスモード」での走りを体験すると、2人とも大興奮。井戸田も「めちゃくちゃほしい」と本音を明かした。
そして、最終候補として『981ケイマンGTS』に残すことを伝え、「ポルシェ探しの旅」はまだ続くとまとめた。
