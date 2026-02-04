『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』2027年1月放送決定 公式スピンオフの新作アニメ
アニメ『魔入りました！入間くん』の新作アニメ『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』が、NHK総合で2027年1月より放送されることが発表された。
【画像】ダークな一枚！公開された『入間くん』新作アニメのビジュアル
同作は、『魔入りました！入間くん』の公式スピンオフ作品で、貧民街(スラム)で暮らす心優しい少年・イルマが、ひょんなことから、マフィアの首領(ドン)の孫になってしまうことから始まるアクションコメディー。イルマは次々と訪れるピンチや葛藤を、仲間たちと協力しながら乗り越え、成長していく。
『魔入りました！入間くん』は、週刊少年チャンピオンにて連載中の同名漫画が原作で、魔界の大悪魔サリバンの孫となり、サリバンが理事長を務める悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間が、悪魔学校での奮闘と成長を描くストーリー。コミックスは累計1900万部を突破しており、今年4月からEテレでアニメ第４シリーズが放送される。
■原作 hiro者コメント
おかげさまで『if 魔フィア』がアニメ化することになりました！！
大好きなキャラクターを描かせていただくだけでもうれしいのに、アニメとなって動いてしゃべる姿まで見られるなんて、本当に作家冥利に尽きます。スピンオフ元の『魔入りました！入間くん』のもう一つの世界。
それぞれの違いや、ちょっぴりダークかつ優しい彼らのストーリーをどうぞよろしくお願いいたします。
■原案 西修コメント
『if 魔フィア』アニメ化おめでとう&ありがとうございます！！
スピンオフ作品として、すばらしいクオリティーの物語を創ってくださったhiro者先生と、新しく命を吹き込んでくださるアニメスタッフの皆様へ特大の感謝を！
『魔入間』とはまた違った、セクシーな魅力満載のイルマたちの活躍をお楽しみに！
一緒にテレビ前待機！
■制作統括 吉野拓治コメント
『魔入りました！入間くん』と『if 魔フィア』はともに、心優しい少年が仲間たちと成長していく物語です。『if 魔フィア』では、よりシリアスな設定・展開が増え、大人っぽい味わいを楽しんでいただけると思います。『魔入間』ファンのみなさんはもちろん、『魔入間』未見の方にも楽しんでいただける作品になっています。どうぞご期待ください。
【画像】ダークな一枚！公開された『入間くん』新作アニメのビジュアル
同作は、『魔入りました！入間くん』の公式スピンオフ作品で、貧民街(スラム)で暮らす心優しい少年・イルマが、ひょんなことから、マフィアの首領(ドン)の孫になってしまうことから始まるアクションコメディー。イルマは次々と訪れるピンチや葛藤を、仲間たちと協力しながら乗り越え、成長していく。
■原作 hiro者コメント
おかげさまで『if 魔フィア』がアニメ化することになりました！！
大好きなキャラクターを描かせていただくだけでもうれしいのに、アニメとなって動いてしゃべる姿まで見られるなんて、本当に作家冥利に尽きます。スピンオフ元の『魔入りました！入間くん』のもう一つの世界。
それぞれの違いや、ちょっぴりダークかつ優しい彼らのストーリーをどうぞよろしくお願いいたします。
■原案 西修コメント
『if 魔フィア』アニメ化おめでとう&ありがとうございます！！
スピンオフ作品として、すばらしいクオリティーの物語を創ってくださったhiro者先生と、新しく命を吹き込んでくださるアニメスタッフの皆様へ特大の感謝を！
『魔入間』とはまた違った、セクシーな魅力満載のイルマたちの活躍をお楽しみに！
一緒にテレビ前待機！
■制作統括 吉野拓治コメント
『魔入りました！入間くん』と『if 魔フィア』はともに、心優しい少年が仲間たちと成長していく物語です。『if 魔フィア』では、よりシリアスな設定・展開が増え、大人っぽい味わいを楽しんでいただけると思います。『魔入間』ファンのみなさんはもちろん、『魔入間』未見の方にも楽しんでいただける作品になっています。どうぞご期待ください。