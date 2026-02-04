2年ぶりに来日したオスカー俳優のブレンダン・フレイザー（57）が4日、東京・赤城神社で、主演する映画「レンタル・ファミリー」（27日公開、HIKARI監督）ヒット祈願＆来日会見に出席した。

同作はオール日本ロケ作。東京で暮らす、落ちぶれた俳優が、レンタル・ファミリーの仕事を通して、自分自身を見つめなおしていく姿を描く、心震える感動作。ブレンダンは、かつてCMで一世風靡（ふうび）したものの近年、世間から忘れ去られつつある俳優フィリップを演じる。

同作でフィリップと交流する、複雑な感情を抱えた少女・川崎美亜役を演じるゴーマン シャノン眞陽は、映画初出演にして「第31回クリティクス・チョイス・アワード」の若手俳優賞にノミネートされた。

「信じられなかった」とし、「有名な人が周りにいてわ〜ってなった」と子どもらしくはしゃいだ。

また、「同じ子役でノミネートされている人たちと会って、話もできた」とし、「これから一緒に映画に出られたらいいねって話した」と笑顔で明かした。

映画初出演でオスカー俳優との共演。ブレンダンを「太陽みたいだった。一緒にじゃれ合って、優しくて親戚のおじさんみたいだった」と物おじしない大物ぶりの片りんもうかがわせ、「日本最後なのでさみしいけど、本当に楽しかった」と屈託のない笑顔を披露した。

ブレンダンは「この映画をかっさらっていく」と絶賛した。

この日、HIKARI監督、平岳大（51）山本真理（40）、柄本明（77）も登壇した。