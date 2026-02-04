

宝塚歌劇団トップスターとして一時代を築き、退団後もミュージカルや演劇、映像作品など幅広く活躍してきた一路真輝の芸能活動45周年記念コンサート「REFLECTION OF THE HEART」が、文化放送主催により6月20日（土）・21日（日）に東京芸術劇場 プレイハウスで開催される。

本公演のタイトル「REFLECTION OF THE HEART」には、「鏡に映った本心が様々な方向に反射して拡散し、役に投影される」という意味が込められており、舞台を通してこれまで演じてきた役、歩んできた時間、そして“今”の一路真輝自身が映し出される。

本公演には一路と縁の深い、豪華ゲストも決定。

宝塚時代の雪組の後輩で公私ともに親交が深く、一路の35周年、40周年コンサートの際も出演した安蘭けい、以前ドラマ共演をきっかけに親睦を深めている坂本冬美、また、元宝塚星組男役トップスターで、日本を代表するエンターテイナーの鳳蘭（出演順）が、ゲストとして各公演に登場する。

一路真輝が、芸能活動45周年、そして宝塚歌劇団退団から30年という節目に、今の想いを全身全霊で届けるステージに注目が集まる。

【イベント概要】

■タイトル： 一路真輝45周年コンサート「REFLECTION OF THE HEART」

■開催日時： 2026年6月20日（土） 12時30分開演 ／ 17時00分開演

6月21日（日） 13時00分開演

■会 場： 東京芸術劇場 プレイハウス （〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-8-1）

■出 演： 一路真輝 / 家塚敦子 河合篤子 武内耕 縄田晋

■ゲスト： 安蘭けい （6月20日12時30分公演）

坂本冬美 （6月20日17時00分公演）

鳳蘭 （6月21日13時00分公演）

■構成・演出： 寺崎秀臣

■音楽監督： 竹内聡

■チケット料金： 1階席13,000円、2席11,000円（全席指定・税込み）

■チケット取扱い： チケットぴあ／イープラス／ローソンチケット

■チケット受付： 先行受付： 2026年2月21日（土）～3月1日（日）

一般発売： 2026年4月17日（金）開始

■主催： 文化放送／東宝エージェンシー

■お問い合わせ： 文化放送イベントインフォメーション 03-5403-2626 (平日：11時00分～17時00分)