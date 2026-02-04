キリン、読売巨人軍とのオフィシャルサプライヤー契約9年目へ - 2026年も選手の体調管理を支援
キリンホールディングスとキリンビバレッジは、読売巨人軍と「プラズマ乳酸菌」配合商品を提供するオフィシャルサプライヤー契約を2026年も継続すると発表した。今回で契約は9年目となる。
(左)読売巨人軍 山粼伊織 投手、(中央)キリンビバレッジ 常務執行役員 副社長 谷井光一、 (右)読売巨人軍 竹丸和幸 投手
これに伴い、2026年2月2日に春季キャンプ地にて、「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」「キリン iMUSE レモン」「キリン iMUSE 免疫ケアウォーター」など計3,600本を贈呈した。契約期間となる2026年2月1日から2027年1月31日までの間は、「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」をはじめ、「小岩井 免疫ケアのむヨーグルト」「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」なども随時提供される。
提供商品一覧
2026年も読売巨人軍の選手を中心に、水分補給や免疫ケアを目的とした商品の継続摂取を支援し、SNSを活用したプロモーションにも取り組む。あわせて読売ジャイアンツ女子チームへの支援も継続する。読売巨人軍は「プラズマ乳酸菌」配合商品を継続摂取することで、選手やスタッフの水分補給や体調管理に役立てていきたいとしている。
