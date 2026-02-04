DAIGO「息子は去年より泣きじゃくる」本気すぎる鬼姿が話題「クオリティ高すぎ」「パパお疲れ様でした」
【モデルプレス＝2026/02/04】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。節分で鬼に扮した姿を公開し、注目を集めている。
【写真】祖父は元総理大臣 47歳タレントの怖すぎる鬼姿「本気度伝わる」
DAIGOは「今年も鬼になりました」とつづり、強面な鬼の面を着用した姿を投稿。「＃去年より少しバージョンアップしたパパ鬼」「＃5歳の娘は豆を去年より思いっきり豆を投げつけてくる」「＃2歳の息子は去年より泣きじゃくる」「＃でも最後は豆を投げてきた」とハッシュタグを添えて、家庭での節分の様子を明かしている。
この投稿には「これは怖い（笑）」「本気度伝わる」「クオリティ高すぎ」「パパお疲れ様でした」「ほほえましい」「家族思い」「体張ってて素敵」「成長を感じる」などの反響が寄せられている。
DAIGOは女優の北川景子と2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
◆DAIGO、鬼役で節分参加
◆DAIGOの投稿に反響
