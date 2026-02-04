みりちゃむ、数年ぶりのピンクヘア披露「印象変わる」「懐かしい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/04】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が2月3日、自身のInstagramを更新。数年ぶりに髪色をピンクにした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳ギャル「印象変わる」数年ぶりのピンクヘア復活
みりちゃむは「数年ぶりに髪の毛ピンクにしちゃった笑」とつづり、同日に行われたイベント「NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」出演時のオフショットを複数枚投稿。白い衣装姿で、茶髪から変化した艶やかな淡いピンクカラーのヘアスタイルが印象的なショットを公開している。
この投稿には「印象変わる」「似合いすぎ」「破壊力すごい」「レベチ」「懐かしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
