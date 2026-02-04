窪塚洋介、長男・窪塚愛流との親子写真が「遺伝子最強」「顔立ちが似てる」と話題
【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の窪塚洋介が2月4日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。長男で俳優の窪塚愛流との過去ショットを公開し、注目を集めている。
◆窪塚洋介、長男・窪塚愛流との過去ショット公開
洋介は「2026年は愛流との仕事がたくさんある あしからず」とコメントを添え、若き日の愛流との2ショットを公開。まだ幼い愛流が洋介の肩に顔を乗せて寄り添っているモノクロショットで、親子で過ごした穏やかな時間を感じさせる1枚となっており、今後の親子共演や仕事への期待をにじませる内容となっている。
◆窪塚洋介の投稿に反響
この投稿には「胸が熱くなる」「素敵な親子」「成長に感動する」「親子の絆を感じる」「未来が楽しみ」「顔立ちが似てる」「遺伝子最強」「絵になる」などの反響が寄せられている。
洋介は2003年に一般女性と入籍し、同年10月に第1子となる愛流が誕生したが、2012年に離婚。PINKYとは2015年12月に再婚し、2017年6月、PINKYとの間に第2子となるあまとちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
