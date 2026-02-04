気象庁は４日午後４時、北アルプスの活火山・焼岳について、噴火警戒レベル２を継続すると、発表しました。噴火警戒レベルは５段階あり、２は下から２番目のレベルです。焼岳では４日午後３時までに、火山性地震はありませんでした。

気象庁によりますと１月２５日に始まった火山性地震の回数は減っています。２５日は７５回ありましたが、その後の１日あたりの回数は速報値で、２月２日１回、３日１回、４日は午後３時までに０回でした。

山頂付近の噴煙の状況等に特段の変化は認められていません。

ＧＰＳによる連続観測では、山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる長期的な変化が続いています。

焼岳では火山活動が高まっていて、想定火口域から概ね１ｋｍの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるということです。

想定火口域から概ね１ｋｍの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。

地元の高山市と松本市は、焼岳について登山禁止にしています。

気象庁は、焼岳の噴火時には、風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が風に流されて降るおそれがあるため注意するよう呼びかけています。

気象庁による次の焼岳の状況に関する解説情報は、６日（金）午後４時頃に発表の予定です。なお、火山活動の状況に変化があった場合には、随時お知らせするとしています。