【スイングの正解】プロが教えるシャフトプレーンの基本と正しいクラブの動かし方【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

クラブの動きを知っておこう

クラブの動きの理想はオンプレーンスイング

ゴルフスイングというのは、クラブを使ってゴルフボールを目標に向かって飛ばすための動きです。ボールへの当て方で、打球の飛び方が決まりますから、当てるための動かし方を考えればいいわけです。「どう当てるか」の答えは、ゴルフクラブの形が教えてくれています。

ゴルフクラブの打面はシャフトに対して曲がってついています。この曲がっている角度（ライ角）どおりに当てることがカギ。そうすることによって、ボールに当てる面（フェース面）が目標を向くなどクラブを設計通りに使うことができ、狙った通りに打ち出しやすくなります。

ライ角通りに当てるために一番わかりやすいのが、構えたときのクラブの傾きに沿って面（プレーン）があると想定し、その上でヘッドを動かすイメージです。このプレーンはシャフトのラインに沿っているのでシャフトプレーン呼ばれます。

ただし、実際のフルスイングでは、シャフトプレーンよりも上にクラブを上げていかなければなりません。シャフトプレーンから、クラブはいったん外れるのです。が、どこまで上げていくかという上限の目安があります。それが、構えたときのボールの位置を基点に肩へ向かうライン。その範囲で動かせば、ダウンスイングで再びシャフトプレーンに戻せて、ライ角通りにインパクトしやすくなります。これがオンプレーンスイングと呼ばれる理想のクラブの動きです。

問題は、その「クラブの動き」をどうつくるか。それは、実は無限にパターンがあって、「これです」という理想型はありません。人それぞれ、骨格の個性や動きのクセに合わせて自分で見つけるしかありません。

本書では、各関節ごとの動きとしてありえる動きのパターンを説明していきます。その動きを試してみて、先に説明した「理想のクラブの動き」をつくれる方法を見つけていってください。そのためにも、まずは、クラブの理想の動きの全体像を頭に入れることが大切です。

クラブの動きの理想であるオンプレーンスイングをする為の構え方

クラブをライ角通りに構えたときのシャフトの傾きに沿った平面がシャフトプレーン。インパクトゾーンでクラブヘッドはこの面の上を動くのが理想。

【ライ角】

クラブヘッドを地面に対してセットしたときのシャフトの角度。この角度を基にしてスイングプレーンを考える。

