【スイング分解】クラブの動きを10コマで覚える世界標準「Ｐシステム」とは！？【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

クラブの動きを10コマで覚える

Pシステムでスイングを頭にインプットしよう

スイングの動きを説明する際に、誤解をなくすために、現在世界中で使われているＰシステムを使います。Ｐシステムは、アドレスからフィニッシュまで、目で見えている形を元に、10枚の連続写真のように、Ｐ1からＰ10までの10コマを定義したものです。

Ｐ１は、アドレス。まだ動き出していない形です。Ｐ２はバックスイングで、シャフトが地面と水平になったタイミング。Ｐ３は左腕が水平になったタイミングです。

そしてＰ４がトップ・オブ・スイング。クラブが最大限回った瞬間です。ここから先は逆回しで、Ｐ５が左腕が水平。Ｐ６はシャフトが水平。Ｐ７がインパクトです。

さらにＰ８はフォロースルー側でシャフトが水平。Ｐ９は右腕が水平。そしてフィニッシュのＰ10となります。

それぞれ正面から見たときのクラブの状態を説明しておきましょう。

アイアンのスイングでは、Ｐ１でヘッドよりもグリップ側が少し目標方向にあります。クラブは垂直ではなく、前向きに傾いているのです。これをハンドファーストと言います。

Ｐ２はシャフトが水平、Ｐ３はほぼ垂直に立ちます。Ｐ４ではクラブがほぼ水平になるのが目安ですが、そこまで回っていかない人も多くいます。ダウンスイングではＰ５もまだヘッドが高い状態で、Ｐ６は水平。そしてＰ７でハンドファーストの状態でインパクトします。

P1からP4のクラブの動き

Ｐ１（アドレス）からＰ４（トップ・オブ・スイング）。途中のＰ２はシャフトが水平のポジション。Ｐ３は左腕が水平のポジション。

P5からP10のクラブの動き

Ｐ５からＰ10。Ｐ５は左腕が水平。Ｐ６はシャフトが水平。Ｐ７はインパクト。Ｐ８はシャフトが水平。Ｐ９は右腕が水平。Ｐ10はフィニッシュ。

【出典】『ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑』著：奥嶋誠昭