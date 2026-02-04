

送検される伊藤容疑者を乗せた車両 高松南警察署

香川県琴平町のアパートで妻を殺害したとして逮捕された男の身柄が4日、検察に送られました。警察の調べに対して男は「妻の首を手で押さえた」という趣旨の話をしていることが分かりました。

殺人の疑いで送検されたのは香川県琴平町の会社員、伊藤英二容疑者（45）です。

警察によりますと、伊藤容疑者は3日午前0時ごろ自宅のアパートで、同居する妻・美加さん（46）を殺害した疑いが持たれています。

警察の調べに対し伊藤容疑者は容疑を認めていて、「妻の首を手で押さえた」という趣旨の話をしていることが新たに分かりました。

近所の人によると夫婦は20年ほど前からこの場所に住んでいて、一緒に買い物する様子もたびたび見られたということです。ただ、月に数回ほど妻の大きな声や物が倒れる音が聞こえていたということです。

警察の司法解剖の結果、美加さんの死因は3日午前0時ごろに身体の一部で首を圧迫されたことによる窒息であったことが分かりました。

警察が動機などを調べています。