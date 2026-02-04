「京都オーディオフェスティバル2026」が3月7日、8日に開催。会場は京都市勧業館 みやこめっせ地下1階特別展示場。開催時間は7日が10時から18時、8日が10時から17時。入場料は無料で事前登録も不要。

出展会社は12社。2024年より6月から開催してきたが、3回目となる今年は3月開催となった。

同イベントでは、今までにないオーディオショウのスタイルを目指しており、昨年は禁断の「ザ・対決」と題してライバル同士の機器を聴き比べる内容で開催し、好評だったという。

今年は各回「音楽ジャンル」を限定してオーディオ機器を聴き比べるという新たな試みを採用。ジャズ・クラシックのほか、洋楽・ロック・邦楽・アニソンまで。「来場者様にお楽しみいただけるよう出展社が協力してイベント内容を協議しております」とのこと。

当日配られるプログラムには、各回試聴イベントの内容に加え、京都周辺(関西)のオーディオ専門店のリストも掲載予定。

3月7日には、オーディオ評論家 小野寺弘滋氏をゲストに迎え、「私が愛する音楽」「クラシックの名録音」という内容で2回に分けて特別講演も行なわれる。