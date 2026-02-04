３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの追加メンバーとして、レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出された。これで出場メンバー３０人が出そろった。先月２６日の２９人決定時点で、２００９年の５人を上回る史上最多となっていたメジャーリーガーは、所属先未定の菅野を含め９人となった。

侍のラストピースは前回大会の準決勝メキシコ戦で値千金の同点３ランを放つなど、大会史上最多の１大会１３打点を挙げた吉田に決まった。２４年１０月に右肩を手術したが、回復も順調。本人も意欲を示していたが、球団との話し合いや事務手続きなどの最終的な確認に時間を要したとみられる。

これでメジャーリーガーは松井裕樹投手（パドレス）、大谷翔平投手（ドジャース）、菊池雄星投手（エンゼルス）、山本由伸投手（ドジャース）、菅野智之投手（オリオールズＦＡ）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、鈴木誠也外野手（カブス）に加え、９人目。すでに０９年の５人は上回っていたが、さらに１人増え、歴代ダントツとなった。

◆過去のＷＢＣで侍ジャパン入りしたメジャーリーガー

▽第１回（０６年）＝２人

大塚晶則（レンジャーズ）

イチロー（マリナーズ）

▽第２回（０９年）＝５人

松坂大輔（レッドソックス）

岩村明憲（レイズ）

福留孝介（カブス）

城島健司（マリナーズ）

イチロー（マリナーズ）

▽第３回（１３年）＝０人

▽第４回（１７年）＝１人

青木宣親（アストロズ）

▽第５回（２３年）＝４人

大谷翔平（エンゼルス）

ダルビッシュ有（パドレス）

吉田正尚（Ｒソックス）

ヌートバー（カージナルス）

※鈴木誠也（カブス）は大会直前に辞退