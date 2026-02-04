磐田市、掛川市などの静岡3区に立候補したのは、自民の新人･山本裕三氏。参政の新人･中橋辰也氏。共産の新人･竹村真弓氏。中道の前職･小山展弘氏の4人です。序盤の情勢調査では山本氏と小山氏が激しく競り合う激戦区となっています。



前回、この選挙区を制した、中道の前職･小山展弘氏。5期目の当選を目指します。



（中道･前 静岡3区 小山 展弘 候補）

「各党がそれぞれのアイデアや予算を持ち寄って、政策をつくっていってお役に立っている。こういう場面があるんです。一緒なところは一緒にやればいいじゃないですか。そういう姿勢で私は超党派での政策づくりができる、論争的なところまでそういう姿勢が通っていくように、そのような政治をつくっていきたい」





街頭演説では公明党の国会議員や地方議員が応援に駆けつける、これまでとは違う選挙戦に。（公明党 里見 隆治 参議院議員）「私ども中道、もっともっと広げていく。そして静岡3区から小山展弘さんを勝たせていく、その大きな大きなうねりを、ここ磐田から皆さんの力で押し上げていただきたい。よろしくお願いします」（中道･前 静岡3区 小山 展弘 候補）「今回 公明党の皆さま、支援者の皆さま方も、一回、まず候補者の話を聞いて見ようというところまで思って下さる方々は、来てくださったりして。その意味において大変熱意を感じる」中小企業の賃上げのために価格転嫁の必要性や、不妊治療への支援拡充を訴える選挙戦。演説では「裏金問題」にも触れて…。（中道･前 静岡3区 小山 展弘 候補）「裏金の問題、前回の選挙では一言も言わなかったんです。それぞれいろいろな事情もあるし。だけどウン千万円も裏金やった方が修正申告まともにできないんですよ、領収書ないから。悪いことがあってもけじめもつけない、再発防止もしない、だけど人気で、なし崩し的に物事を進めて頬かぶりしちゃおうと、まさに古い体質じゃないですか」前回選では自民・山本氏に約3万票の差をつけて大勝した小山氏ですが、今回、伝わってくる「自民の勢い」には…。（中道･前 静岡3区 小山 展弘 候補）「SNSで高市さんを支持する声が多い中、我々にとっては大変逆風の中の選挙だと思っております。ただ、その中でも、なんとか踏みとどまれるように。私たちの意見や考えを申しあげることで信頼をいただけるように最後まで訴えていきたい」その小山氏に前回選で敗れた、自民の新人、山本裕三氏。公示日の第一声では…。（自民･新 静岡3区 山本 裕三 候補）「457日間、浪人期間、きのう、いよいよ戦いの時だとカレンダーを見ておりました。そこにいる妻や子どもには本当に申し訳なかったけれど、ほとんど一日休むことがありませんでした。働いて働いてじゃないですけど、やはりこの期間どうも休む気になれなかった。この国を次こそはなんとかしなければならない。私は絶対に勝たなければならないとそういう気持ちでこの457日間必死に歩んで参りました」前回は、裏金問題などで辞職した宮沢元衆院議員の“後任”として急遽、出馬したため、謝罪から入る厳しい選挙戦でした。ただ、敗戦後も地道に活動を続け…。（自民･新 静岡3区 山本 裕三 候補）「きのう仲良くなって、きょうおいでって言うから、行くねって。きょうお邪魔をして。山本裕三と申します。初めましての方も多いと思いますが」前回選では間に合わなかった後援会ができるなど、支援者を増やしてきました。（支援者）「裕三、頑張れよ～頑張れよ、本当」（自民･新 静岡3区 山本 裕三 候補）「次こそは、次こそは」「責任ある積極財政」は「未来への投資」だといい、地域経済の立て直しを訴え、手応えも感じています。（自民･新 静岡3区 山本 裕三 候補）「やっと、やっと、相手の背中が見えてきたんです。あとちょっとなんです」掛川市内で開いた演説会には、党の幹部も応援に。（自民党 鈴木 俊一 幹事長）「この地域のことを知って、それをしっかりと受け止めて、中央とパイプでつなぐことができる人、それが山本裕三さんです。よろしくお願いします。ありがとうございました」一方で、公明党の支援がない選挙戦には危機感がありながらも…。（自民･新 静岡3区 山本 裕三 候補）「影響はあります。実際それはあるので。まぁね…、走り続けて握手して、もうその繰り返し。もうただそれだけ、戦略はないです。もうやりきるだけ」公示日の直前に立候補を表明した参政の新人･中橋辰也氏。（参政･新 静岡3区 中橋 辰也 候補）「これから生まれてくる子ども、0歳から15歳までの子ども一人につき10万円の給付金を各家庭に給付していくことを掲げています」4年前に参政党の演説動画を見て共感したといい、今回初めて候補者として選挙に臨んでいます。（参政･新 静岡3区 中橋 辰也 候補）「ありがとうございます。よろしくお願いします」この日は個人演説会を開催。小選挙区で、参政党という選択肢をつくることが重要だと言い、党の理念を伝えています。（参政･新 静岡3区 中橋 辰也 候補）「私たち参政党は。企業献金とか宗教団体の支援もない、利権としがらみがない。国民ひとりひとりの方を向いて政治をするしかないから、新しい仕組みなんです」政策面では、「減税」や「積極財政」を訴えるほか、自身が農業に関わっていることもあり、農家の「準公務員化」を掲げています。（有権者）「知名度が無くて若いので、頼りないかなと思って、きょう確かめに来た」（参政･新 静岡3区 中橋 辰也 候補）「どうでした？いけそうですか」（有権者）「いける。考えは克服された」（参政･新 静岡3区 中橋 辰也 候補）「よろしくお願いします。手を振ってくれる人の数とかは前回参院選のときより格段に増えているという実感がありますので。国民一人一人に寄り添った政治をやり、失われた30年を本当の意味で終わらすことを我々が実現したい」共産の新人、竹村真弓氏。（共産･新 静岡3区 竹村 真弓 候補）「日本共産党は平和･暮らしそして人権をブレずにしっかり守っていく」竹村氏は元袋井市議。この日は、共産党の地方議員が開いた、支援者が集まる会合に出席していました。（共産･新 静岡3区 竹村 真弓 候補）「ありがとうございます。頑張ります」高市政権の姿勢を強く批判しています。（共産･新 静岡3区 竹村 真弓 候補）「国民のことでなくて、自分たちだけの政治をやられている方々には、政治をやってもらいたくない。そういう政治から変えていかないといけないし、それが今回の選挙だと思う」この日向かったのは御前崎市。街頭では選挙区内にある浜岡原発の廃炉を訴えました。（共産･新 静岡3区 竹村 真弓 候補）「今回のデータ不正問題でわかったのは、浜岡原発はデータを不正しなければ安全な原発ではないということが示されたのです。やはり廃炉にしていくべき」ただ、静岡3区では、ほかの候補者が浜岡原発に関して自ら語ることはあまりなく…。（共産･新 静岡3区 竹村 真弓 候補）「はっきりと主張しないというところは、私はいけないと思う。これはだめだよ、これはいいよというところをはっきりと伝えていく。そういう姿勢が政治家としては大事ではないかと思う」終盤に入った衆院選。投開票日の8日が迫っています。