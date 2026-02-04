大洋（現ＤｅＮＡ）と西武で活躍した今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）さんが１月２９日に川崎市内の病院で亡くなっていたことが分かった。５８歳だった。元担当記者が当時を振り返り悼んだ。

自分と同年代の友人の訃報を聞くと、正直、こたえる。野球記者時代、随分と仲良くしていた今久留主成幸さんが亡くなった。まだ５８歳。彼の人懐っこい笑顔を思い出すと、悲しみが募って仕方がない。

今久留主さんと初めて会ったのは、私が大洋（現ＤｅＮＡ）の担当記者の時。入団２年目の若手捕手で、先輩から「ブル」の愛称でかわいがられていた。ただ、深い付き合いをするようになったのは、後年、私が巨人担当となり、桑田真澄投手の番記者になってからだった。

当時、桑田投手はオーストラリアのケアンズで自主トレを行っていたが、そのパートナーにＰＬ学園時代の女房役だった今久留主さんを指名。私も同行させてもらう機会があったのだが、このケアンズで一緒に食事をしたり、飲んだりして、彼との距離がいっそう近くなった気がする。

ある日、「名取さん、ティーを上げてくれますか？」と声をかけられたので、片膝をついてボールを放った。野球記者ではあるが、競技経験はない。上げたボールがあちこちに散らばり、しまいには「名取さん…これじゃあ打撃を崩しちゃうから、もう結構です」と、ダメを出されてしまった。「すまん、ブル。役立たずだ」と頭をかくと、あの笑顔を返してくれたことを思い出す。

その後、私はアマ野球担当に転じたのだが、ちょうど彼が現役を引退し、古巣・横浜のスカウトとなった時期と重なった。高校、大学野球の試合会場で何度も顔を合わせたが、ある年の夏の地方大会の時、報知の新人記者の拙い取材にも丁寧に応じてくれた−と聞き、すぐに携帯で礼を伝えると、彼はこう話してくれた。

「僕らは野球のプロではありますが、質問がいかに的を射ていないものだったとしても、それを正しつつ、答えてあげようと思うんです。そうすることで、新人さんたちは、次の機会では『今日はどんなことを聞けばよいのだろう』って考えて話を聞きに来る…少しでも成長のお手伝いができれば、と思うんですよ」

今久留主さんのおかげで、成長した野球記者はたくさんいたのではないか、と思っている。

こうして、遠き日の出来事を思い返しつつ、彼の冥福を祈りたい。（名取 広紀）