ヤマト運輸とハローキティの“コラボ”発表 制服姿やダンボール、ガムテープに扮するビジュアル公開「配達来て欲しい」「可愛いコラボ嬉しい」「全部カワイイ」
ヤマト運輸の公式Xが4日、宅急便の50周年を記念しサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボすることを発表した。
【画像】「全部カワイイ」セールスドライバー・ダンボール・ガムテープ姿のハローキティ
以前より、シルエットなどの投稿でたびたび“匂わせ”が行われてきたが、今回の投稿では「#宅急便50周年 で皆さんへ感謝をお伝えする為に駆けつけてくれたお友だちは、ハローキティ！」と“正式発表”。
「セールスドライバー制服、ダンボール、ガムテープ、全部かわいい」と、それぞれの姿でのイラストを公開し、「皆さんはどれが一番ハローキティに似合っていると思う？教えてね♪」と呼びかけた。キャンペーンの詳細は追って発表される。
この投稿にフォロワーからは「どれも迷いますが、ドライバーさんで配達来て欲しいです」「可愛いコラボ嬉しい！」「全部カワイイですが、制服バージョンめっちゃ推しです！」「キティちゃんに似合うのはダントツでドライバーの制服〜」「ダンボール一択です！」など、さまざまな反応が寄せられている。
