68歳・綾戸智恵、得意の手料理ズラリな食卓ショットに反響「めっちゃ美味しそう」 “肉料理”が2品でスタミナたっぷり
ジャズシンガーの綾戸智恵（68）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。スタミナたっぷりな手料理が並ぶ食卓の写真を公開した。
【写真】「めっちゃ美味しそう」“肉料理”が2品でスタミナたっぷりな綾戸智恵の得意料理の数々
綾戸は「得意のローストビーフサラダ、ごぼうと豆腐きんぴら、スペアリブ作ってみました！」と報告。「スペアリブはハニー醤油に粗挽き胡椒で作った！隠し味は味噌は塗ったことかな」と、感性光る隠し味のレシピも明かした。
食卓には、メインとなる肉料理が2品も並び、元気の源が詰まった豪華なラインアップとなっている。
コメント欄には「めっちゃ美味しそう」「食べたい」「いただきま〜す」などの声が寄せられている。
